Объявлен старт голосования ЖАРА MEDIA AWARDS 2022

28 февраля 2022 года в Crocus City Hall состоится главное событие в истории медиапространства – уникальная премия ЖАРА MEDIA AWARDS! Лучшие блогеры, тиктокеры, стримеры и ютюберы страны получат свои заслуженные награды, а зрители – незабываемое шоу любимых артистов!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Самые популярные и трендовые представители социальных сетей соберутся в одном зале и устроят хайп на миллион лайков.

Пресс-служба

Сегодня, 20 февраля, запускается голосование первой премии блогеров ЖАРА MEDIA AWARDS. Поклонники и зрители смогут проголосовать за любимых блогеров и исполнителей, именно от вашего голоса зависит, кто из артистов получит долгожданную награду.

Ведущими премии ЖАРА MEDIA AWARDS станут Ваня Дмитриенко, Gavrilina, Егор Шип, Mia Boyka, Катя Адушкина и Константин Тарасюк.

Интернет, социальные сети, пранки, вайны, липсинг, стримы, зумы и прочие социальные активности, названия которых не всем знакомы, но абсолютно каждый человек уже стал продвинутым пользователем самых разных приложений, которые вошли в нашу жизнь. Социальные сети вырастили целое поколение новых звезд, новую аудиторию и новые тренды. Телеканал ЖАРА TV соберет на одной сцене самых главных трендсеттеров по итогам 2021 года!

Пресс-служба

Официальным партнером премии ЖАРА MEDIA AWARDS в этом году стал СберЗвук – аудиосервис, который всегда на одной волне с пользователями, артистами и бизнесом.

В СберЗвуке более 70 миллионов композиций, HiFi-качество звука, тысячи подкастов, эксклюзивы и персонализированные Волны.

Егор Крид, Ольга Бузова, Jony, Мари Краймбрери, Gayazovs Brothers, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Джиган, Karna.val, Gavrilina, Катя Адушкина, Galibri & Mavik, Хабиб, Егор Шип, Люся Чеботина, Миша Марвин & Ханна, Mia Boyka, Konfuz, Amirchik и многие другие выступят на церемонии награждения премии ЖАРА MEDIA AWARDS.

Пресс-служба

ЖАРА MEDIA AWARDS – первая премия посвященная блогерам самых разных направлений от организаторов фестивалей ЖАРА и музыкального телеканала ЖАРА TV. Победителей премии выберут открытым голосованием по итогам 2021 года. С 20 января по 20 февраля 2022 года на сайте zhara.tv появится возможность проголосовать за любимого блогера и определить победителя, который получит награду года!

Начало концерта в 20:00

Телевизионная съемка