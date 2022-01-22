Что бесплатно едят на обед школьники Южной Кореи

Школьница из Кореи рассказала и показала, чем питаются ее одноклассники и учителя. Рассказ и фото девушка опубликовала на форуме Reddit. Пользовательница под ником @darkrealm190 подписала фото: «Мой корейский школьный обед! Бесплатный для всех студентов».

Фото: reddit.com / @darkrealm190 reddit.com / @darkrealm190

Ниже в комментариях школьница в подробностях описала, из чего состоит обед.

«Начиная сверху слева: тушеная сладкая тыква и гальби (단호박갈비찜), кимчи (김치), соус для кимчи и риса (양념장), жареные колбаски (소시지볶음), рис (밥), водоросли (김), суп из мальвы (아욱국), йогурт! (요구르트) ».

Гальби — блюдо на гриле из говяжьих ребер.

Кимчи — остро приправленные квашеные овощи, в основном капуста.

Мальва — травянистое растение.

Девушка также ответила часто задаваемые вопросы:

«Нет, готовила не я. Веганских вариантов нет (насколько мне известно). Вариантов для аллергиков нет (насколько мне известно). Большинство обедов имеет около 800-900 калорий. Ученики и учителя едят одно и то же. Студенты ничего не платят! Учителя платят 3-4 доллара».

Пользовательница также отметила, что учится в средней школе. Девушка описала, что эта школа — частная, но не похожа на американскую. В корейских частных школах финансирование поступает из разных источников, поэтому ученики по-прежнему учатся бесплатно. Школьники попадают в частную школу при своем районе.

В комментариях восхитились наполнением обеда, внешним видом и фактом, что это все бесплатно. Пост девушки набрал 66 тысяч лайков за два дня.