5 марта 2022 года в субботу, в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» на главной площади Кремля в Измайлово пройдет Первый Всероссийский Фестиваль по хоббихорсингу.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Старейший конноспортивный комплекс Москвы КСК «Измайлово» в этот день проведет яркие старты и мастер-классы по хоббихорсингу с тренерским составом ЦРХ (Центра развития хоббихорсинга в России). Все желающие смогут стать участниками конкурсов и розыгрышей призов от партнеров мероприятия.

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Хоббихорсинг- это новое спортивное движение, распространенное среди молодежи. Его особенностью является использование игрушечных лошадок на деревянной палке. Очень символична схожесть старинной русской забавы скакать на деревянных лошадках, и хоббихорсинга, ставший в Финляндии спортивным движением, которое уже покорило сердца миллионов людей по всему миру и привлекло к себе внимание ребят из России.

Пресс-служба

В 11:30 - Торжественное открытие фестиваля.

С 12:00 – Конкур.

Конкур будет проходить по следующим маршрутам:

- «На чистоту и резвость» Костюмированный на разную высоту (Конкурс костюмов)

- «С перепрыжкой» Костюмированный на разную высоту (Конкурс костюмов).

С 14:30 - Тест для всадника начального уровня.

С 16:30 – Награждение победителей.

Победитель турнира в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени и памятным подарком.

Призеры турнира (2-3 места) награждаются медалями соответствующих степеней, почетными грамотами и памятными подарками.

Пресс-служба

Гости и участники Фестиваля смогут отведать блинов, согреться горячим чаем и сбитнем по старинным русским рецептам, сделать потрясающие фото и видео, которые совершенно точно наберут тысячи лайков и просмотров в социальных сетях. Фишкой праздника станут семейные старты на быстроту и резвость для самых смелых мам и пап. Принять участие может каждый желающий!

Вход свободный!

Место проведения: Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», Измайловское шоссе, 73Ж, центральная площадь