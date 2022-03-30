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3 часа назад

«Приключения Электроников» 3 апреля в «Главклубе»

Партнерский материалПартнерский материал

День рождения группы.

«Приключения Электроников» 3 апреля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

3 апреля всех любителей самого доброго металлического ансамбля на Земле ждет шумный праздник по случаю Дня рождения коллектива. Артисты славятся тем, что на любой повод или праздничный день календаря у них есть яркий музыкальный ответ. Ни один из сезонов в московском «Главклубе» не обходится без концертов этого особенного коллектива российской панк-сцены. И в этот весенний вечер поклонников ждет «лучшее, любимое и только для вас».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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