Группа «Кровосток» 1 апреля в «Главклубе»

Появление самого нашумевшего и скандального музыкального проекта с концертом в один из самых неоднозначных (или веселых) календарных праздников обещает сделать этот день запоминающимся для всех присутствующих. Программа включит лучшие треки, ставшие уже классикой русского брутального рэпа.