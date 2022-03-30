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3 часа назад

Группа «Кровосток» 1 апреля в «Главклубе»

Партнерский материалПартнерский материал

1 апреля главные действующие лица российского абстрактного хит-хопа и художественного гангста-рэпа группа «Кровосток» снова выступит на сцене «Главклуба».

Группа «Кровосток» 1 апреля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Появление самого нашумевшего и скандального музыкального проекта с концертом в один из самых неоднозначных (или веселых) календарных праздников обещает сделать этот день запоминающимся для всех присутствующих. Программа включит лучшие треки, ставшие уже классикой русского брутального рэпа.

«Кровосток» стабильно собирает полные залы верных поклонников, преданно следующих максимально прямолинейной философии коллектива. Любой концерт группы напоминает тайный сбор единомышленников, которые чувствуют себя на одной волне, говорят на одном языке и дышат в унисон друг с другом.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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