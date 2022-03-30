Группа «Кровосток» 1 апреля в «Главклубе»

1 апреля главные действующие лица российского абстрактного хит-хопа и художественного гангста-рэпа группа «Кровосток» снова выступит на сцене «Главклуба».
Появление самого нашумевшего и скандального музыкального проекта с концертом в один из самых неоднозначных (или веселых) календарных праздников обещает сделать этот день запоминающимся для всех присутствующих. Программа включит лучшие треки, ставшие уже классикой русского брутального рэпа.
«Кровосток» стабильно собирает полные залы верных поклонников, преданно следующих максимально прямолинейной философии коллектива. Любой концерт группы напоминает тайный сбор единомышленников, которые чувствуют себя на одной волне, говорят на одном языке и дышат в унисон друг с другом.
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.