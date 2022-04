Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют?

Новый Сион

Ни кофе, ни пива, ни секса!

Здесь говорят по-русски

Не зря Бригам Янг, который в 1847 году привел мормонов в Юту, выбрал именно эту территорию со словами This Is The Place («Вот это место»). Сейчас в городе даже есть парк с одноименным названием.