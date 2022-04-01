Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют?

Путешествовать по США — все равно что посетить несколько стран сразу. Такое ощущение зачастую возникает у туристов не только из-за природы и ландшафтов, меняющихся от штата к штату, но также из-за разнящихся культуры, традиций и даже религиозных предпочтений. Военный репортер и путешественник Игорь Ротарь, много лет проживший в США, убедился в этом на собственном опыте. В одной из своих поездок по стране он посетил штат Юта, который когда-то облюбовали мормоны. Его репортаж об их необычной религии и достопримечательностях Юты — в материале «Ленты.ру».

Новый Сион

Видео дня

Горный штат Юта — едва ли не главный туристический центр США. Все путешественники едут сюда, чтобы полюбоваться величественными пейзажами в местных национальных парках. Однако интересен он не только этим. Дело в том, что Юта — один из самых религиозно однородных штатов страны: около 60 процентов населения здесь составляют так называемые мормоны. Поэтому, приехав в Юту (название штата означает на языке индейцев «люди гор»), можно не только полюбоваться на величественные скалы, разноцветные каньоны, горы и пустыни, но также познакомиться с ее необычными обитателями.

Русский писатель Лев Толстой, который немало знал о вере и интересовался разными конфессиями, называл мормонизм самой американской религией, поскольку зародилась она именно в штатах. На деле судить о степени их «американскости» достаточно сложно, но одно можно сказать точно — в этой религии много весьма необычного.

Например, мормоны верят, что индейцы являются потомками одного из колен израилевых, а Иисус Христос посещал Западное полушарие. Они считают, что Иерусалим и Земля обетованная возродятся в Америке. Именно эти утверждения приводятся в религиозном трактате «Книга Мормона. Еще одно свидетельство об Иисусе Христе». Основатель религии Джозеф Смит утверждал, что эту книгу в виде золотых пластин на древнеегипетском языке он обнаружил в 1827 году на холме в штате Нью-Йорк.

Учение не нашло понимания у большинства американцев, и последователи Смита были вынуждены перебраться в труднодоступный горный и пустынный регион на западе США (ныне штат Юта). Сегодня большинство людей, относящих себя к числу мормонов, называет свою религию «Церковью Иисуса Христа Святых последних дней». Термин «мормоны» они не очень любят, так как он приобрел негативную окраску.

Свою новую родину мормоны назвали Сионом, то есть Домом Божьим. Современный Сион — это край бесконечных цветущих садов и лугов, среди которых располагаются внушительные особняки фермеров. Примечательно, что здания сильно отличаются от строений соседней Аризоны и Невады: ранчо Дикого Запада сменились особняками классического английского колониального стиля.

Вдоль дорог здесь стоят многочисленные магазинчики, но продавцов в них нет. Посетитель должен сам выбрать понравившиеся ему овощи и фрукты и, посмотрев ценник, бросить деньги в копилку. Случаи жульничества здесь практически исключены. Яблоками в штате торгуют еще более оригинально: взяв целлофановый мешок у фермера, покупатель отправляется в сад и собирает урожай, а после — расплачивается с хозяином

После Калифорнии, где мексиканцы составляют уже половину населения, в Юте сразу бросается в глаза обилие людей с чисто европейской внешностью. Кажется, это один из немногих оставшихся в США «белых» штатов.

Ни кофе, ни пива, ни секса!

Консерватизм — основа религии мормонов. Они не имеют права брать пособия от государства, однако община всегда поможет попавшему в беду единоверцу. Поэтому среди мормонов почти нет бедных. Это, конечно, плюс.

Тем не менее, на мой взгляд, быть мормоном скучновато. Например, заниматься сексом для удовольствия у них нельзя, совокупление разрешается только для продолжения рода. Смотреть порнографию — тоже грех, так же как и использование противозачаточных средств, поэтому большинство мормонских семей многодетны. Нетрудно догадаться, что многие девушки из семей мормонов выходят замуж невинными. Но такие правила были не всегда.

Kamil Krzaczynski / Reuters

Дело в том, что первые мормоны практиковали многоженство, однако в 1890 году президент мормонской церкви Вилфорд Вудраф заявил, что Бог велел ему подчиняться американским законам. После чего подавляющая часть мормонов отказалась от полигамии.

Впрочем, новые устои коснулись не всех — в Колорадо сохранились общины мормонов, до сих пор практикующие отношения с несколькими партнерами одновременно. Женщины в них одеваются так же, как в XIX веке: длинное платье, полностью закрывающее «грешное тело». Мормонки же из Юты более раскованы, хотя и они не носят слишком откровенных нарядов, таких как короткие юбки.

Гомосексуальность, по мнению мормонов, тоже чудовищный грех. За то, что ты гей, могут действительно выгнать из семьи. Правда, к счастью, в отличие от других консервативных стран на геев здесь никто не нападает (мормоны против любого насилия), а в столице Юты есть даже несколько гей-клубов

Другой неприятной экзотикой религии мормонов является запрет алкоголя, кофе и чая. Как-то в небольшом поселении Юты я хотел купить пива в местном магазине, но выяснилось, что «это сухой город», а ближайший магазин со спиртным находится в 60 километрах. Ладно алкоголь, но во многих ресторанах Юты даже кофе подают только без кофеина.

Здесь говорят по-русски

Историю мормонов Юты лучше всего изучать в столице штата — Солт-Лейк-Сити. Центральная достопримечательность города — Темпл-сквер, где расположен их главный храм. Увы, туристов в него не пускают, но и снаружи он выглядит очень величественно. Сама столица, кстати, тоже крайне очаровательна — ее современная архитектура, перемежающаяся со старинными зданиями, очень выгодно смотрится на фоне живописных гор.

К слову, из-за близко расположенного хребта Уосатч туристы наводняют Солт-Лейк-Сити круглый год. В теплое время года здесь занимаются скалолазаньем и хайкингом, а зимой едут на горнолыжный курорт. Рестораны и инфраструктура здесь тоже отличные, поэтому город, действительно, можно назвать комфортным не только для местных жителей, но и для путешественников.

Не зря Бригам Янг, который в 1847 году привел мормонов в Юту, выбрал именно эту территорию со словами This Is The Place («Вот это место»). Сейчас в городе даже есть парк с одноименным названием.

Здесь же, недалеко от главного храма расположен памятник Бригаму Янгу. Этот монумент также называют памятником пионерам. На левом и правом краях скульптуры размещены поселенец с ружьем и индеец с посохом. В центре статуя самого Янга, указывающего, почти как Ленин, рукой в светлое будущее.

Наиболее полную информацию о мормонах можно получить в информационном центре Солт-Лейк-Сити. Здесь активистка организации «Дочери пионеров Юты» Анет Рохарт первым делом подарила мне «Книгу Мормона». Больше всего мне понравились иллюстрации к «святому тексту»: Иисус Христос и другие библейские персонажи выглядели накачанными суперменами.

Узнав, что я из России, Анет загадочно объявила, что меня ждет сюрприз. А вскоре появился молодой человек, который говорил на вполне сносном русском. Выяснилось, что Джим Маршалл два года работал проповедником мормонской церкви в Новосибирске. «Миссионерство — обязанность любого члена нашей церкви. Молодые мужчины служат миссионерами два года, а девушки — 18 месяцев. Я надеюсь, что когда-нибудь и русские примут нашу веру», — поведал мне Джим.

«Что же, нам и кофе не пить?» — пошутил я. Но Джим шутки не понял: «Конечно, ведь это грех!»

Интересно, что образ жизни мормонов настолько специфичен, что его не приемлют и известные своей толерантностью американцы. Так, например, только одна пятая населения США проголосовала бы за президента-мормона. Причина не только в исторически существующих предрассудках и неприятии навязчивой миссионерской деятельности

В конце концов, мормонизм — далеко не единственное возникшее в Америке религиозное течение, пытающееся активно пропагандировать свою систему ценностей. В XIX веке в США образовался целый ряд новых церквей — Свидетели Иеговы (запрещенная в России экстремистская организация), Адвентисты седьмого дня — которые сегодня достаточно успешно распространяют свои учения по всему миру.

«Мы какие-то дикие»

Понимание, почему мормоны, несмотря на все старания, не становятся популярными в США, пришло ко мне в одном из бесплатных автокемпингов, где я познакомился с 35-летним жителем Cолт-Лейк-Сити Бредом. Он вырос в религиозной семье, и первая книга, которую ему прочитали в детстве, была «Книга Мормона». После школы Бред как и многие мормоны из патриотических соображений пошел в армию, служил в Германии. Однако жизнь в Европе изменила его взгляды.

«Я понял, что мы, мормоны, — какие-то дикие, почти средневековые люди. Для меня это было стрессом, и я резко сменил образ жизни. Я уволился из армии, купил трейлер и путешествую по штатам. Литературу Церкви Иисуса Христа Святых последних дней я больше не читаю, зато интересуюсь современной эзотерикой. Сейчас, например, читаю книжку одного русского экстрасенса и целительницы», — не без гордости сообщил бывший мормон.

Образ жизни Бреда, как и его взгляды, довольно экзотичен. Армия платит ему крошечное, всего 300 долларов, пособие за полученную травму. Мясо он не ест, его жилье — это дом на колесах, поэтому на пропитание ему хватает. «Ну а когда прижимает, устраиваюсь почтальоном», — откровенничал Бред.

Не без помощи кришнаитов

Wikipedia

Однако Юта знаменита и последователями другой необычной религии. Так, проезжая сонный городок Спэниш-Форк, можно внезапно увидеть огромную мечеть, очень напоминающую индийский Тадж-Махал. На самом деле это храм Радхи-Кришны. Его построила при помощи мормонов чета американских кришнаитов. Оказалось, что у кришнаитов можно даже пожить — они предоставляют комнату, питание и курсы йоги, если три часа в день помогать им по хозяйству. Отличный вариант для тех, кто рассматривает бюджетные путешествия.

Помимо меня в храме жили еще человек десять волонтеров, в основном студентов. Мы работали в поле, где кришнаиты выращивают помидоры, огурцы и перец, а также в саду, где растут яблоки и персики. Для трапезы здесь организовали шведский стол, где в основном подавали продукты с местного огорода. В общем, было вкусно. Единственным минусом было отсутствие кофе и чая, но можно приспособиться и с помощью кипятильника нелегально готовить в своей комнате.

И это далеко не последнее развлечение в Юте. Как уже упоминалось выше, местность славится национальными парками. Действительно, штат способен очаровать даже самого придирчивого любителя природы. Здесь есть практически все: величественные каньоны, покрытые лесами горы, водопады, пустыни и протяженные равнины, где до сих пор попадаются стада бизонов.

Летом здесь можно бродить с рюкзаком по горам, ездить на велосипеде или парить на дельтаплане, а зимой кататься на сноуборде на многочисленных горнолыжных курортах, считающихся по праву лучшими в США.