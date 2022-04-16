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4 часа назад

Россиянка, прожившая пять лет в Америке, сравнила Москву и Нью-Йорк

Даша Краснова

О различиях между Москвой и Нью-Йорком рассказала россиянка с корейскими корнями, модель и певица Аюми. Она прожила в Америке пять лет. Ее слова передает "Мослента".

Россиянка, прожившая пять лет в Америке, сравнила Москву и Нью-Йорк
Фото: unsplash.comunsplash.com

Девушка была приятно удивлена, вернувшись в Москву после жизни в США. По ее словам, по сравнению с российской столицей американский мегаполис проигрывает по многим параметрам.

«После того, как я пожила в Америке, могу точно сказать: здесь все намного современнее и намного больше ориентировано на человека. В США очень много денег, круто снимают рекламы, фильмы и клипы, но на этом можно поставить точку. В плане жизни — это очень неудобное место», — сказала Аюми.

Минусами Нью-Йорка героиня интервью назвала тесноту, отсутствие нормальных кафе и ресторанов и местный менталитет. По ее словам, даже Парк Горького в Москве лучше американского Центрального парка.

«И, конечно, самое главное — это люди. Я их очень люблю. У них большое сердце и какое-то тонкое понимание других», — заключила Аюми.

До этого мы рассказывали, как выглядят кафе для собак в Америке.

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