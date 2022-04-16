Россиянка, прожившая пять лет в Америке, сравнила Москву и Нью-Йорк

«После того, как я пожила в Америке, могу точно сказать: здесь все намного современнее и намного больше ориентировано на человека. В США очень много денег, круто снимают рекламы, фильмы и клипы, но на этом можно поставить точку. В плане жизни — это очень неудобное место», — сказала Аюми.