Россиянка, прожившая пять лет в Америке, сравнила Москву и Нью-Йорк

О различиях между Москвой и Нью-Йорком рассказала россиянка с корейскими корнями, модель и певица Аюми. Она прожила в Америке пять лет. Ее слова передает "Мослента".
Девушка была приятно удивлена, вернувшись в Москву после жизни в США. По ее словам, по сравнению с российской столицей американский мегаполис проигрывает по многим параметрам.
«После того, как я пожила в Америке, могу точно сказать: здесь все намного современнее и намного больше ориентировано на человека. В США очень много денег, круто снимают рекламы, фильмы и клипы, но на этом можно поставить точку. В плане жизни — это очень неудобное место», — сказала Аюми.
Минусами Нью-Йорка героиня интервью назвала тесноту, отсутствие нормальных кафе и ресторанов и местный менталитет. По ее словам, даже Парк Горького в Москве лучше американского Центрального парка.
«И, конечно, самое главное — это люди. Я их очень люблю. У них большое сердце и какое-то тонкое понимание других», — заключила Аюми.
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