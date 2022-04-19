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2 часа назад

Названо место жительства московского Чеширского Кота

Мослента

Историк, писатель, старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник назвала место жительства московского Чеширского Кота. Сказочный персонаж обитает в одном из дворов на Пречистенке. Там кот появляется каждую ночь, а затем исчезает с рассветом, оставляя лишь свой хвост, пишет портал mos.ru.

Названо место жительства московского Чеширского Кота
Фото: МослентаМослента

Секрет объясняется творческой натурой местных жителей, которые и дали жизнь московскому Чеширу. «При выезде из двора установлен шлагбаум, отбрасывающий тень на стену. Кто-то из местных художников пририсовал к ней волнистую линию, сделав тем самым пречистенский вариант Чеширского Кота», — уточнила Скрыпник.

Двор является территорией особняка Охотниковых, который возвел корнет гвардии Павел Охотник на месте сгоревшей в 1812 году деревянной усадьбы Талызиных. Архитектор проекта, имя которого неизвестно, придерживался стиля ампир.

Ранее стало известно о судьбе «Дома Фамусова» в Москве, который стал местом действия комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума».

Места,Александр Грибоедов,
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