Москву назвали лучшим городом РФ для жизни семей с детьми

Около половины россиян (41%) назвали Москву лучшим городом для жизни с семьей и детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении у "Газеты.ру".

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В числе достоинств столицы более половины респондентов (51%) отметили развитую городскую инфраструктуру. Также опрошенные выделили карьерные и образовательные возможности (49% и 44% соответственно).

При этом 36% участников опроса отдали свой голос за Сочи. Там респонденты выделили хорошую экологическую ситуацию (56%). Еще 44% привлекает высокий уровень медицины в городе. Для 43% проголосовавших за Сочи важную роль играет низкий уровень стресса и отсутствие суеты.

Еще 34% россиян считают лучшим городом для проживания семьи с детьми Санкт-Петербург. Этот город также ценят за развитую инфраструктуру (51%), карьерные (46%) и образовательные возможности (35%).