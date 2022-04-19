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2 часа назад

Москву назвали лучшим городом России для жизни семей с детьми

Москва24

Около половины россиян (41%) назвали Москву лучшим городом для жизни с семьей и детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении у "Газеты.ру".

Москву назвали лучшим городом РФ для жизни семей с детьми
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В числе достоинств столицы более половины респондентов (51%) отметили развитую городскую инфраструктуру. Также опрошенные выделили карьерные и образовательные возможности (49% и 44% соответственно).

При этом 36% участников опроса отдали свой голос за Сочи. Там респонденты выделили хорошую экологическую ситуацию (56%). Еще 44% привлекает высокий уровень медицины в городе. Для 43% проголосовавших за Сочи важную роль играет низкий уровень стресса и отсутствие суеты.

Еще 34% россиян считают лучшим городом для проживания семьи с детьми Санкт-Петербург. Этот город также ценят за развитую инфраструктуру (51%), карьерные (46%) и образовательные возможности (35%).

В топ-5 городов вошли Краснодар (33%) и Калининград (25%). В Краснодаре респонденты выделили хорошую экологическую ситуацию (44%), образовательные возможности (42%) и низкий уровень стресса (35%). Калининград чаще всего выбирают за низкий уровень суеты (48%), хорошую экологическую ситуацию (42%) и образование (33%).

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