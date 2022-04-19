В Антарктиде зафиксировали рекордно низкий уровень морского льда

В феврале 2022 года площадь морского льда в Антарктиде достигла рекордно низкого уровня. Экологи отметили, что это произошло уже во второй раз за последние пять лет, сообщает Advances in Atmospheric Sciences.

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Известно, что быстрые потери морского льда происходят в Арктике. Этот регион оказался очень уязвим для глобального потепления. Но в Антарктиде происходил обратный процесс. Морской лед в Южном полушарии с конца 1970-х годов демонстрировал умеренную тенденцию к расширению – примерно на 1% за десятилетие.

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В 2017 году произошло кратковременное, но значительное отклонение от этой тенденции. В Южном полушарии наблюдался рекордно маленький объем морского льда.

«И вот теперь, всего пять лет спустя, это случилось снова», – отметили метеорологи.

Спутниковые данные показали, что 25 февраля 2022 года (через несколько дней после завершения лета в Южном полушарии) площадь морского льда составила менее 2 миллионов квадратных километров. Такой низкий показатель был зафиксирован впервые за все время регулярных наблюдений (1978 год).

Ледяной покров в морях Беллинсгаузена, Амундсена, Уэдделла и в западной части Индийского океана был значительно ниже нормы. Во всем антарктическом регионе площадь морского льда оказалась на 30% меньше, чем за последние 30 лет (1981-2010 годы).

Группа ученых из Университета Сунь Ятсена и Южной лаборатории морских наук и инженерии Гуандуна (Китай) провела исследование, чтобы установить причины исчезновения льда. Они проанализировали данные об изменениях в состоянии ледяного покрова в 1979-2022 годах.

Результаты показали, что в весенние месяцы лед движется с Южного полюса на север, в сторону тропиков. Попадая в более нижние широты, он начинает активно таять. Особенно заметные потери льда вследствие этого процесса наблюдаются в морях Амундсена и Росса.

Летом характерны температурные аномалии, связанные с переносом тепла к полюсу. Это происходит в морях Беллинсгаузена, Амундсена, западной части Тихого океана и на востоке моря Уэдделла.

Летом 2022 года к естественным явлениям прибавились также Ла-Нинья и положительный Южный кольцевой режим (SAM). Явление Ла-Нинья связано с мощными воздушными потоками, которые выдувают теплую поверхностную воду из Южной Америки в Индонезию. SAM представляет собой пояс западных ветров и низкого давления, который окружает антарктический континент, перемещаясь на север или на юг.

Оба явления повлияли на центр низкого давления моря Амундсена (ASL). Это область, также известная как морской минимум, расположена на крайнем юге Тихого океана, у побережья Западной Антарктиды. Изменчивость атмосферных условий в этом регионе больше, чем где-либо еще в Южном полушарии.

Исследователи обнаружили, что все атмосферные аномалии, влияющие на площадь морского льда, связаны с положением и интенсивностью морского минимума. Они отметили, что этот регион, играющий столь значительную роль в изменениях состояния Антарктиды, требует дополнительного изучения.