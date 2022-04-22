Россия заняла седьмое место в мире по количеству употребляемых яиц

Согласно данным Россельхозбанка, потребление куриных яиц в России на душу населения за последние 12 лет увеличилось на 23 штуки и достигло 308 штук, или 17 кг в год. Кроме того, Россия заняла седьмое место в десятке стран — лидеров по потреблению яиц на человека в год.