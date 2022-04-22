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2 часа назад

Россия заняла седьмое место в списке стран по количеству употребляемых яиц

RT на русскомиещё 6

Согласно данным Россельхозбанка, потребление куриных яиц в России на душу населения за последние 12 лет увеличилось на 23 штуки и достигло 308 штук, или 17 кг в год. Кроме того, Россия заняла седьмое место в десятке стран — лидеров по потреблению яиц на человека в год.

Россия заняла седьмое место в мире по количеству употребляемых яиц
Фото: Gettyimages.ru © Noel HendricksonGettyimages.ru © Noel Hendrickson

Как пишет газета «Известия», эксперты Россельхозбанка провели исследование в преддверии Пасхи.

Выяснилось, что наибольшее количество яиц потребляют в Гонконге — 27 кг, в Китае — 21 кг, в Японии, Мексике и Нидерландах — по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге — по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде — по 16 кг.

Также отмечается, что производство яиц в России в 2021 году составило 44,9 млрд штук.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали работу пасхальные ярмарки.

Места,Россельхозбанк,
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