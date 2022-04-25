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1 час назад

В ОАЭ зафиксирован рекордный спрос на жилье от россиян

Вести Подмосковья

Недвижимость в ОАЭ и, в частности, в Дубае, может себе позволить далеко не каждый гражданин России. Но за март этого года интерес россиян к ипотечным кредитам для покупки жилья в этой стране вырос в три раза по сравнению с февралем. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали специалисты портала Emirates.Estate.

В ОАЭ зафиксирован рекордный спрос на жилье от россиян
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В ОАЭ право на ипотеку имеют все иностранцы — и резиденты, и нет. Во втором случае у людей меньше выбор банков. Такой кредит никогда не покрывает полную стоимость недвижимости, максимум - 80%. Первый взнос равняется 20%. Ипотека в ОАЭ выдается под покупку конкретного объекта недвижимости. Банки хранят оригинал права собственности до полного погашения кредита. Нерезидент должен предоставить только копию паспорта и выписку из банка по счету заемщика за последние три месяца.

«Если говорить о том, насколько реально получить кредит на покупку жилья в ОАЭ для россиян, то тут больше роль играет стоимость самой недвижимости. Человек, который с трудом может позволить себе недвижимость в Москве, вряд ли найдёт много предложений в ОАЭ. Очевидно, что немалую роль будут играть имеющиеся доходы», – говорит представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.

ОАЭ — дорогая страна и самая дешевая квартира тут редко стоит меньше, чем в Москве. Но рынок недвижимости в этой стране развивается, а жилье есть большой спрос как у местных потребителей, так и у иностранцев. Сейчас сюда активно входят богатые российские и украинские покупатели. Стоит помнить о том, что пока ОАЭ не желает присоединяться к антироссийским санкциям и еще не ясно, как ситуация будет развиваться дальше. Развитию ОАЭ способствует и все большее сотрудничество этой страны с Китаем.

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