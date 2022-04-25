Тайны Треугольника дьявола: аномалия, которая пугает ученых

Это загадочное место в Тихом океане, в северной части Филиппинского моря, имеет много названий: Треугольник дьявола, Море дьявола, Драконов треугольник, Тихоокеанский треугольник и т.п. Исследователи паранормальных явлений сравнивают его с Бермудским треугольником, поскольку в этой зоне так же фиксируются необъяснимые исчезновения кораблей и самолетов. О «младшем брате» Бермудского треугольника читайте в материале «Рамблера».

Фото: Axelspace Corporation Axelspace Corporation

Уфологи заявляют о таинственных явлениях, происходящих в районе Треугольника дьявола: магнитных аномалиях, светящихся объектах в небе над этой местностью, падающих самолетах, исчезающих с радаров кораблях… И разгадок этих странных инцидентов до сих пор нет. Хотя исследователи ищут ответы. Увы, пока безрезультатно.

Так, в 1952 году японцы, решившие разгадать тайну Треугольник дьявола, отправили в эту зону Тихого океана группу исследователей на корабле «Кайо Мару №5». Отважным ученым и морякам не удалось выяснить причину странностей, происходящих в водах океана: весь экипаж, состоявший из 31 человека, пропал без вести. До сих пор никому неизвестно, куда исчезли люди и сам корабль.

Многие исследователи, разумеется, выдвигают свои теории об аномальных явлениях в Треугольнике дьявола. Есть вполне логичные объяснения, основывающиеся на предположении о том, что в этой местности очень высокая вулканическая активность. Она вызывает сбои в магнитном поле, из-за чего на кораблях, проходящих в этой зоне, и на самолетах, над ней пролетающих, выходят из строя средства связи. Правда, почему некоторые лайнеры при этом исчезают, остается загадкой.