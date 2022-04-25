Каково жить одной ногой в Бельгии, другой – в Нидерландах

Милый уютный европейский городок Барле славится тем, что находится на границе Нидерландов и Бельгии. Как определяется гражданство его жителей? Есть ли преимущества у местных? Можно ли без проблем пересекать границу? Обо всем этом и многом другом расскажет «Рамблер».

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Причина того, как живет этот город сейчас, кроется еще в средневековье. А именно во времена разделения земель герцогами и правителями Брабанта. Тогда Барле-Хертог стал владением герцога Брабантского (к слову, отсюда и название «Хертог»), а Барле-Нассау — влиятельной княжеской Нассаусской династии. В 1830 году в Бельгии началась революция. Впоследствии она объявила независимость от Нидерландов. Но территориальный вопрос оказался настолько сложным, что фактически окончательные границы установили только в 1995 году.

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Барле принадлежит двум государствам не номинально, а в действительности. У города есть две мэрии, возглавляющие голландскую и бельгийскую коммуны соответственно, две полиции, два кафедральных собора и две больницы. Жители Барле соблюдают два законодательства. Несмотря на все это государственные границы горожане пересекают легко и не один раз на дню, например, выходя из дома. Кстати многие жители Барле имеют двойное гражданство и паспорта обоих государств.

На первый взгляд кажется, что различить территории анклавов невозможно. Тогда просто посмотрите под ноги — тротуары, улицы, иногда и придомовые территории испещрены полосками белых крестиков. По одну их сторону есть буквы «NL» (что указывает на территорию Нидерландов), по другую — «B» (на Бельгийские земли). На номерах домов также есть соответствующие обозначения (цветами флага).

Пожалуй, удивительнее всего осознавать тот факт, что государственная граница в Барле иногда проходит прямо внутри дома. И гражданство его жителей определяют по тому, в какой стране располагается парадная дверь. Кстати, голландское градостроительное законодательство является более строгим. Поэтому многим выгодно, чтобы входные двери дома были на бельгийском стороне.

Нюансы двойственного положения

О том, насколько полезно обладать информацией о нюансах законодательства «соседей», жители Барле знают лучше всех. Был в истории города банк, построенный прямо на границе. И когда в организацию наведывался налоговый инспектор, например, из Нидерландов, документацию переносили на бельгийскую сторону. И наоборот.

Еще один пример — более бытовой — в Бельгии ограничение на продажу пива и вина более лояльное. Эти напитки могут приобретать подростки с 16 лет. В Нидерландах — строго с 18-ти. Допустим, если бармен из голландской коммуны отказывается обслуживать молодежь, у них есть вариант пойти в соседний бар на бельгийской стороне.

Плюсов от образовавшейся геополитической аномалии для Барле все же много. В частности, двойственный статус города привлекает туристов. Поэтому в обоих Барле есть множество магазинов, гостиниц и кафе, хотя в обеих коммунах живет около десяти тысяч жителей. Кстати, бельгийские магазины не работают по воскресеньям, а нидерландские — наоборот.

Но есть и неприятности. Например, вопросы ремонта дорог, проведения и обслуживания канализации. К счастью, обе стороны открыты для переговоров и компромиссов. Яркий пример — решение вопроса национальной агрессии.