Последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции трудно недооценить. Одно из них — образование 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения. Огромная территория подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами и фактически осталась поверхностным открытым радиоактивным источником.

Население с этих земель было эвакуировано, а в белорусской части зоны отчуждения располагается Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Животные, которые остались здесь, регулярно подвергаются радиации. Смотрите видео о том, что происходит с природой, когда люди покидают земли.