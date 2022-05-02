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1 час назад

Кто сейчас обитает в Чернобыльской зоне отчуждения: видео

Диана Товсепова

Последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции трудно недооценить. Одно из них — образование 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения. Огромная территория подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами и фактически осталась поверхностным открытым радиоактивным источником.

Население с этих земель было эвакуировано, а в белорусской части зоны отчуждения располагается Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Животные, которые остались здесь, регулярно подвергаются радиации. Смотрите видео о том, что происходит с природой, когда люди покидают земли.

Ранее мы писали о первом советском фильме про ядерную зиму.

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