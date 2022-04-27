Названы «излучающие сексуальную энергию» города мира

«Эксперты исследовали города по всему миру, чтобы определить места, которые излучают сексуальную энергию и позволяют предаваться самым сокровенным, самым темным желаниям», — говорится в публикации.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как количество доступных одночасовых отелей, а также количество ночных баров и ресторанов. Так, самым соблазнительным городом признана британская столица. На второй и третьей строчках разместились Лас-Вегас и Нью-Йорк. Далее следуют Мадрид и Париж. В топ-10 также вошли Рим, Берлин, Торонто, Сидней и Лос-Анджелес.