Чем заняться в столичных парках в теплый сезон

В парках столицы начался теплый сезон. Он будет богатым на яркие события и развлечения. Горожане могут записываться в новые мастерские, участвовать в обзорных экскурсиях и квестах, знакомиться с творчеством уличных актеров, музыкантов и художников, посещать занятия по фитнесу, йоге и танцам. Также будут организовывать выставки и праздничные концерты. Первые мероприятия пройдут уже в майские выходные.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Весело провести майские выходные

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С 1 по 6 мая в парках можно посмотреть праздничные концерты, посоревноваться в ориентировании на местности, послушать лекции по искусству, познакомиться с историей старинных усадеб и поучаствовать в экологической акции.

Пройти квест «Мир, труд, май» и потренироваться в умении ориентироваться на местности можно в парке «Ходынское поле» 1 мая. Игра начнется в 11:00. Участников разделят на команды из двух — четырех человек. Им предстоит разыскать в парке специальные точки, ориентируясь по карте. В каждой из них игроки смогут узнать интересные факты, связанные с историей Первомая.

Бабушкинский парк предлагает отметить два праздника сразу — 1 Мая и 67-й день рождения парка. Для гостей подготовили концертную программу под названием «Ярмарка». Они услышат популярные народные и современные песни в исполнении учеников и преподавателей вокальной школы-студии «Аллегро». Концерт пройдет в зеленом театре, начало в 16:00.

Поучаствовать в детском плоггинге можно будет 1 мая в музее-заповеднике «Царицыно». Плоггинг — это легкая пробежка, во время которой собирают мусор. Для малышей устроят игровой вариант такого забега. Вначале им расскажут о том, зачем проводят подобные акции и как важно заботиться об окружающей среде, а также объяснят, как правильно сортировать отходы. А затем им предстоит собрать бутафорский мусор вокруг Царицынских оранжерей. Плоггинг рассчитан на участников старше четырех лет. Занятие пройдет с 12:00 до 13:00. Для участия в нем необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Посмотреть добрый мультипликационный фильм о жизни обезьяньего семейства приглашает парк «Северное Тушино». Показ пройдет 1 мая в 17:00. Юных зрителей ждет рассказ о маме-обезьянке, которая живет в зоопарке и без устали заботится о своих энергичных детенышах. Малыши постоянно попадают в курьезные или опасные ситуации, и ей приходится исправлять их шалости. Показ организуют совместно с киностудией «Союзмультфильм». Необходима предварительная регистрация.

А 2 мая в 11:00 посетителей парка «Северное Тушино» научат создавать ботанические иллюстрации акварельными красками. На занятии покажут, как нарисовать цветущую ветку яблони. Занятие пройдет в клубе развития и творчества. Необходима регистрация.

Поучаствовать в пешеходной экскурсии по парку «Сокольники» можно 4 мая. Во время прогулки гости увидят храм Тихона Задонского на Ширяевом поле и модель Солнечной системы в «Саду астрономов», узнают, где лучше всего загадывать материальные желания. Экскурсия начнется в 16:00. Для участия в ней нужно приобрести билет. Сделать это можно по ссылке.

Построить планы на лето

Гончаровский парк приглашает всех желающих на регулярные занятия по функциональному тренингу. Это одно из направлений фитнеса, в котором особое внимание уделяют развитию выносливости, координации, ловкости, мышечной силы и скорости. Тренировки проходят по четвергам на круглой танцевальной площадке (у входа в парк со стороны улицы Руставели). Присоединиться к ним можно до 28 августа. Начало в 16:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке и взять с собой коврик для йоги.

А любителям танцев будет интересно заглянуть в парк «Сокольники». До конца лета на центральной эстраде зоны отдыха планируют проводить вечера аргентинского танго и латиноамериканских танцев. Под мелодии известных аргентинских композиторов 1930–1940-х годов Хуана Дарьенцо, Франциско Канаро, Освальдо Пульезе и зажигательные ритмы сальсы, самбы и бачаты участники смогут оттачивать разнообразные танцевальные связки. В холодную и дождливую погоду мероприятия проводиться не будут. Следить за расписанием занятий, а также ознакомиться с ценами на билеты можно на сайте парка «Сокольники».

3 мая в 13:00 в усадьбе Воронцово стартуют регулярные занятия по древнекитайской гимнастике цигун. Это целостная система дыхательных и физических упражнений, направленных на укрепление всего организма. Благодаря гимнастике цигун снижается риск болезней суставов и ускоряется обмен веществ. Бесплатные занятия будут проходить в Китайском саду недалеко от Большого Воронцовского пруда. Их проведет чемпион Кубка мира по кунг-фу и преподаватель боевых искусств с 20-летним стажем Григорий Норцев. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: +7 495 580-26-78.

Музей-усадьба «Кусково» подготовил для юных гостей в возрасте от девяти до 12 лет два творческих курса. К первому из них под названием «Аппликация и коллаж» ребята могут присоединиться до 30 июня. Занятия проходят по четвергам с 16:00 до 18:00. На них дети изучают основы композиции и под руководством художников осваивают живописные и графические техники рисования. Кроме того, предусмотрены пленэрные выходы на территорию музея-усадьбы «Кусково». Узнать о стоимости этого курса, а также зарегистрироваться на занятия можно по ссылке.

Второй курс называется «Книга — от замысла до воплощения». Он начнется 1 мая в 11:00. Курс состоит из 10 занятий, на которых профессиональные художники-иллюстраторы расскажут ребятам про книжное оформление и работу с макетом. Участники познакомятся с разными техниками рисования и узнают, что такое цвет, объем и форма в рисунке. В итоге дети под руководством педагогов создадут настоящую книгу с яркими иллюстрациями. Занятия будут проходить один раз в неделю по воскресеньям с 11:00 до 13:00. Можно выбрать разовое посещение уроков или взять абонемент. Узнать о стоимости занятий и зарегистрироваться можно по ссылке. Все занятия для детей проходят в студии «Художественно-керамическая лаборатория» по адресу: улица Юности, дом 2.

Посмотреть классику советского кино под открытым небом предлагает всем желающим парк «Ангарские пруды». В амфитеатре зоны отдыха будут проходить бесплатные кинопоказы. Например, 1 мая в 16:00 там можно посмотреть картину режиссера Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная» (1985). Главная героиня Надя Клюева (Ирина Муравьева) работает инженером в конструкторском бюро и, руководствуясь советами школьной подруги Сусанны (Татьяна Васильева), пытается устроить свою личную жизнь. А на следующий день, 2 мая, покажут трагикомедию Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1969). Фильм начнется в 16:00. Он повествует о приключениях красноармейца Федора Сухова, спасающего в годы Гражданской войны женщин из гарема бандита Абдуллы. Следить за расписанием дальнейших мероприятий можно на официальном сайте парка.

8 мая в 13:00 в парке «Северное Тушино» начинаются регулярные занятия в экомастерской. Они рассчитаны на детей старше шести лет. На творческих уроках участники научатся делать из природных материалов сувениры и игрушки. Например, ребятам продемонстрируют, как из шишек, желудей, веточек и листьев можно смастерить забавного ежика. Занятия будут проходить в клубе развития и творчества (напротив пересечения улицы Свободы и Химкинского бульвара) по воскресеньям. Присоединиться к ним можно до конца июня. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по телефону: +7 495 640-73-55 (добавочный номер 006).

Посетить фотовыставки под открытым небом

Парковые выставки пройдут как под открытым небом, так и в помещениях.

1 мая в парке «Ходынское поле» откроется фотовыставка «Сказки в стиле великих художников». На парковых стендах разместят иллюстрации к сказкам «Три поросенка», «Дюймовочка» и другим известным произведениям, нарисованные в стиле Дали, Пикассо, Сурикова, Кустодиева и Петрова-Водкина. Подробнее о картинах и художниках, чьи работы легли в основу выставки, расскажет бесплатный онлайн-аудиогид, ссылку на него разместят под фотографиями. Также к каждому выставочному стенду прикрепят небольшие книжки со сказками. Выставка расположена на центральном променаде парка.

Познакомиться с историей кириллического алфавита приглашает музей Парка Горького. С 1 по 21 мая там пройдет выставка «Больше, чем про буквы». На ней представят художественные работы, выполненные в различных техниках, среди которых диджитал, вышивка, роспись, графика. Каждая из них посвящена алфавиту или отдельным буквам кириллицы. Чтобы попасть на выставку, необходимо приобрести билет в музей.

Увидеть картины московского художника Андрея Котяева можно на фотовыставке «Счастье есть», которая откроется 1 мая в парке «У Джамгаровского пруда». Автор известен своими рисунками котов в человеческих образах. На парковых стендах можно будет увидеть животных самых разных характеров и профессий: от влюбленного денди до отважного морского капитана. Выставка расположена за деревянной танцевальной площадкой.

А в саду «Эрмитаж» откроются сразу две фотовыставки — «Архангельск: здесь начинается Арктика» и «Карелия ближе, чем кажется». Посетители увидят снимки основных достопримечательностей Архангельской области и Республики Карелии и познакомятся с их историей. Фотовыставка расположена рядом с театром «Новая опера».

Найти себе четвероногого друга поможет фотовыставка «Выбери меня». Она открылась в парке «Кузьминки». На выставке разместят снимки и истории собак, которые проживают в приюте «Домашний» и реабилитационном центре «Преодоление». Стенды расположены на центральной площади парка. На каждом из них можно будет найти информацию о том, как забрать домой понравившееся животное.