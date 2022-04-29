Собака вырыла крупнейший за столетие клад в Польше

Недалеко от города Валбжих собака по кличке Кайтус случайно откопала горшок со средневековыми монетами. Это крупнейший клад из найденных в Польше за последнее столетие.
Кайтус нашел сокровище во время прогулки под присмотром хозяина. Пес внезапно начал рыть вполне обычный участок земли, и из-под нее показались старинные монеты и несколько черепков.
Хозяин собаки сообщил о находке археологам. Они прибыли на место и обнаружили там фрагменты горшка и брактеаты начала XIII века из Бранденбурга, Саксонии и Силезии, которыми он когда-то был доверху наполнен.