Собака вырыла крупнейший за столетие клад в Польше

Недалеко от города Валбжих собака по кличке Кайтус случайно откопала горшок со средневековыми монетами. Это крупнейший клад из найденных в Польше за последнее столетие.

Фото: Fotoram.io-31 Фото: arkeonews.net Fotoram.io-31 Фото: arkeonews.net

arkeonews.net

Кайтус нашел сокровище во время прогулки под присмотром хозяина. Пес внезапно начал рыть вполне обычный участок земли, и из-под нее показались старинные монеты и несколько черепков.