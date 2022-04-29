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22 минуты назад

В Подмосковье появилась красная река

Lenta.ru

В подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река. Об этом сообщает издание «Подъем».

В Подмосковье появилась красная река
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Подмосковная река Купелинка окрасилась в несколько оттенков красного цвета: от розового до ярко-красного. В администрации Ленинского городского округа сообщили, что на данный момент специалисты выехали на место происшествия для выяснения причин ЧП.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. В 2017 году река окрашивалась в зеленый цвет. По мнению местных жителей, в этом виноваты местные очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.

По данным АГН «Москва», инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области вместе с местной администрацией приступили к выяснению причин окрашивания реки. «Они работают на месте и следуют вдоль русла реки», — добавили в пресс-службе регионального минэкологии.

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