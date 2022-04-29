В Подмосковье появилась красная река

В подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река. Об этом сообщает издание «Подъем».

Подмосковная река Купелинка окрасилась в несколько оттенков красного цвета: от розового до ярко-красного. В администрации Ленинского городского округа сообщили, что на данный момент специалисты выехали на место происшествия для выяснения причин ЧП.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. В 2017 году река окрашивалась в зеленый цвет. По мнению местных жителей, в этом виноваты местные очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.