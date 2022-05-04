Россияне обсудили покупку виниловых пластинок в СССР

Россияне в группе «Старая Москва» социальной сети «ВКонтакте» обсудили места, где можно было купить музыкальные пластинки во времена СССР.
Самым популярным местом приобретения винила, по словам фолловеров, были магазины «Мелодия». Фирменные точки продаж располагались на Ленинском и на Калининском (ныне Новый Арбат) проспектах. Помимо записей отечественных исполнителей, в «Мелодии» продавались пластинки британского музыканта Пола Маккартни, созданные им «эксклюзивно для СССР». Предприимчивые горожане быстро начали делать пиратские копии пластинок, которые продавали с рук. Их репертуар отличался от официального тиража, с ностальгией вспомнили подписчики.
В обсуждениях отметили, что в магазине звукозаписи можно было зачастую встретить и знаменитостей того времени. Так, один из участников дискуссии рассказал, что видел у «Мелодии» советского поэта-певца Владимира Высоцкого.