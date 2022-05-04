Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
4 часа назад

Россияне обсудили покупку виниловых пластинок в СССР

Мослента

Россияне в группе «Старая Москва» социальной сети «ВКонтакте» обсудили места, где можно было купить музыкальные пластинки во времена СССР.

Россияне обсудили покупку виниловых пластинок в СССР
Фото: МослентаМослента

Самым популярным местом приобретения винила, по словам фолловеров, были магазины «Мелодия». Фирменные точки продаж располагались на Ленинском и на Калининском (ныне Новый Арбат) проспектах. Помимо записей отечественных исполнителей, в «Мелодии» продавались пластинки британского музыканта Пола Маккартни, созданные им «эксклюзивно для СССР». Предприимчивые горожане быстро начали делать пиратские копии пластинок, которые продавали с рук. Их репертуар отличался от официального тиража, с ностальгией вспомнили подписчики.

В обсуждениях отметили, что в магазине звукозаписи можно было зачастую встретить и знаменитостей того времени. Так, один из участников дискуссии рассказал, что видел у «Мелодии» советского поэта-певца Владимира Высоцкого.

Места,Пол Маккартни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители