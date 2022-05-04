Россияне обсудили покупку виниловых пластинок в СССР

Россияне в группе «Старая Москва» социальной сети «ВКонтакте» обсудили места, где можно было купить музыкальные пластинки во времена СССР.

Фото: Мослента Мослента

Самым популярным местом приобретения винила, по словам фолловеров, были магазины «Мелодия». Фирменные точки продаж располагались на Ленинском и на Калининском (ныне Новый Арбат) проспектах. Помимо записей отечественных исполнителей, в «Мелодии» продавались пластинки британского музыканта Пола Маккартни, созданные им «эксклюзивно для СССР». Предприимчивые горожане быстро начали делать пиратские копии пластинок, которые продавали с рук. Их репертуар отличался от официального тиража, с ностальгией вспомнили подписчики.