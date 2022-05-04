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16 минут назад

Названы самые удобные для жизни города Московской области

Вечерняя Москва

В Московской области определили десять лучших городов по индексу качества городской среды.

Названы самые удобные для жизни города Московской области
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Для определения качества городской среды было использовано 36 индикаторов. Среди них жилье, развитие улично-дорожной сети, наличие озелененных пространств, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры. Основных критериев тоже шесть: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

Первое место эксперты отдали городу Реутов, за ним расположились Видное и Долгопрудный. Далее расположились Люберцы. Красногорск, Мытищи, Серпухов и Истра. Замкнул десятку рейтинга Королев.

Подобное исследование уже проводилось три года назад, тогда победителем также стал Реутов, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятерку лидеров среди наиболее востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила глава регионального министерства культуры и туризма Елена Харламова.

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