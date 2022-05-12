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1 час назад

День Рождения группы «Горшенев» 13 мая в клубе «1930 Moscow»

Партнерский материал

Проект «Горшенев» готовится отпраздновать трехлетие группы большим концертом 13 мая в стенах московского клуба «1930 Moscow». Зрителей ждет мощный сэт из главных песен проекта и, конечно, прозвучат лучшие песни из творчества группы «Кукрыниксы».

День Рождения группы «Горшенев» клубе «1930 Moscow»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Новый творческий год – новые рубежи. За три года проект «Горшенев» выпустил EP «Крутится карусель» и полноценный альбом «Звездный мусор», несколько клипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России и стал одним из главных хедлайнеров фестиваля «Нашествия». Впереди у группы много планов, в том числе и выход долгожданного трека «Крик» с симфоническим оркестром, альбом «Фауст», выступления на фестивалях и с сольными концертами в городах России и странах СНГ.

Пресс-служба

Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева давно стала одной из самых значимых в российской рок-музыке. В его карьере можно встретить и съемки в кино, написание музыке к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20-ти лет.

«Любому творческому человеку всегда была нужна свобода. Если выступать из года в год одинаково, становится просто тошно, потому что артист должен прикалываться на сцене, смеяться над собой, над публикой, надо всем миром. Он должен все время жить в каком-то остром ощущении. Потому что благодаря каждому новому эмоциональному всплеску ты начинаешь по-другому петь», - признался Алексей в одном из интервью.

И завершив в 2018 году историю группы «Кукрыниксы», Алексей с головой кинулся в создание проекта «Горшенев», который уже три года радует поклонников своим творчеством.

Мистика, без которой группу сложно представить, удивительно праздничная атмосфера, и песни, которые любят – поздравим проект «Горшенев» с днем рождения вместе!

Больше информации.

Места,Алексей Горшенев,
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