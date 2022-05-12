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47 минут назад

В Китае нашли огромную карстовую воронку с древним лесом

Российская Газета

Гигантский провал обнаружили на юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, недалеко от деревни Пинъэ в уезде Лейе. В хорошо сохранившемся первобытном лесу на его дне могут скрываться неизвестные науке виды.

В Китае нашли огромную карстовую воронку с древним лесом
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как рассказал "Синьхуа" старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая Чжан Юаньхай, образование имеет длину 306 м, ширину 150 м и глубину 192 м, а ее объем превышает 5 миллионов кубометров. Высота деревьев на дне достигает сорока метров. Ученые считают, что там, вероятно, присутствуют растения, которые раньше были неизвестны науке.

Как пишет LiveScience, открытие неудивительно, поскольку ландшафт региона Гуанси предрасположен к таким воронкам, из-за карстовых образований он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Воронки формируются из-за растворения коренных пород. Дождевая вода, которая имеет слабую кислотность, поглощает углекислый газ, проходя через почву, и становится более кислой. Затем воды течет через трещины в скале, медленно расширяя их. Со временем, если камера пещеры станет достаточно большой, потолок может постепенно обрушиться, открывая огромные воронки.

Места,ЮНЕСКО,
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