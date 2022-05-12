В Китае нашли огромную карстовую воронку с древним лесом

Гигантский провал обнаружили на юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, недалеко от деревни Пинъэ в уезде Лейе. В хорошо сохранившемся первобытном лесу на его дне могут скрываться неизвестные науке виды.

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Как рассказал "Синьхуа" старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая Чжан Юаньхай, образование имеет длину 306 м, ширину 150 м и глубину 192 м, а ее объем превышает 5 миллионов кубометров. Высота деревьев на дне достигает сорока метров. Ученые считают, что там, вероятно, присутствуют растения, которые раньше были неизвестны науке.

Как пишет LiveScience, открытие неудивительно, поскольку ландшафт региона Гуанси предрасположен к таким воронкам, из-за карстовых образований он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.