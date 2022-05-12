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1 час назад

В конкурсе на лучший город страны Курган обогнал Питер и Грозный

Ura.Ruиещё 1

Курган обогнал Питер и Грозный на промежуточном этапе конкурса на лучший город страны. За Курган отдали уже около тысячи голосов. Об этом говорится на официальном сайте всероссийского проекта «Город России — национальный выбор».

Что лидирует в конкурсе на лучший город страны
Фото: Ura.RuUra.Ru

«По состоянию на 12 мая за город Курган отдали 835 голосов. В народном голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России Курган занимает 54 место среди 83 городов, обогнав Санкт-Петербург (814 голосов) и Грозный (748 голосов)», — указано в рейтинге. В лидерах конкурса идут Владивосток, Севастополь и Нальчик.

Всероссийский конкурс «Город России — национальный выбор» стартовал в начале этого года. Проголосовать за любой из городов, представленных на сайте проекта, можно каждый день. Итоги конкурса планируют подвести 30 декабря в 15.00 по московскому времени. В прошлом году лучшим городом был признан Ставрополь. За него отдали 208 382 голосов.

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