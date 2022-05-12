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2 часа назад

В Пекине закрыли более 90 станций метро из-за COVID-19

Мария Иглина

В Пекине закрылись 92 станции на 18 линиях метрополитена из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание Beijing Daily.

В Пекине закрыли более 90 станций метро из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, за минувшие сутки в Пекине было выявлено 35 подтвержденных случаев коронавируса. С пятого мая в столице Китая уже ужесточены требования к пассажирам общественного транспорта. Теперь для проезда необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. А всем выезжающим из города и въезжающим в него нужно иметь при себе сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.

Также в Пекине приостановлена работа развлекательных заведений, тренажерных залов, а рестораны имеют право работать только на вынос.

Известно, что в Китае даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры.

Ранее кровавое небо над Китаем попало на видео.

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