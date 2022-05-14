Таинственная "дорога в Атлантиду" найдена на дне океана

Группа морских биологов из проекта Nautilus Ocean Exploration Trust обнаружила на дне океана то, что даже сами исследователи назвали объектом, напоминающим "дорогу в Атлантиду". При обследовании природного памятника на Гавайях был найден таинственный объект, внешне очень похожий на дорогу из желтого кирпича.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает Live Science, удивительная и загадочная "дорога", навевающая на мысли о легендарной Атлантиде, была обнаружена на вершине подводной горы Нутка, недалеко от Гавайев. Команда подводных исследователей изучала "высохшее озеро", которое, как считается, в древности находилось в кратере потухшего вулкана. Впоследствии островок ушел под воду.

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"Дорога" была заснята при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата ROV на территории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа. Она находится в пределах охраняемой заповедной зоны, охватывающей более 1,5 миллиона квадратных километров акватории Тихого океана к северо-западу от Гавайев.

Проведенная экспедиция является частью исследовательской программы Nautilus Ocean Exploration Trust. Она направлена на исследование древних подводных гор возле хребта Лилиуокалани, распложенного на западной окраине памятника.

Ученые признаются, что не ожидали увидеть "дорогу" на дне океана. Их целью был отбор геологических образцов для дальнейшего изучения вулканических пород. На сайте проекта Nautilus говорится: так может выглядеть "дорога из желтого кирпича" к мифической Атлантиде. Однако на самом деле она является примером древней вулканической активности.

Дело в том, что "дно высохшего озера" в ходе исследования было идентифицировано как раздробленный поток гиалокластитовой породы (вулканическая порода, образовавшаяся в результате мощных извержений, когда многие фрагменты породы оседают на морское дно). Вероятно, эта порода неоднократно на протяжении длительного времени подвергалась мощному нагреванию от многочисленных вулканических извержений и последующему охлаждению.