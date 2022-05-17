Обнаружена гробница сановника, оберегавшего тайны фараонов

Могила египетского чиновника, ответственного за работу с секретными документы в канцелярии времен первых фараонов Шестой династии (ок. 2300 г. до н. э.), была обнаружена в Саккаре экспедицией Польского центра средиземноморской археологии Варшавского университета. Сообщение об этом содержится в пресс-релизе этого центра.

Раскопки проводились к западу от места предыдущего важного открытия той же экспедиции — гробницы чати Мерефнебефа, который по должности занимал вторую позицию в Древнем Египте, будучи правой рукой фараона.

В осенний сезон 2021 года в Сухом рву, окружающем комплекс ступенчатых пирамид Джосера, был раскопан фасад еще одного надгробного сооружения. Он украшен рельефами с изображениями владельца гробницы.

"Владыка носил имя Мехтьетью и был, между прочим, чиновником, имевшим доступ к тайным документам фараонов, инспектором царского имения и жрецом погребального культа при фараоне Тети, – поясняет руководитель экспедиции Камиль Курашкевич с факультета востоковедения Варшавского университета. – Это означает, что он, скорее всего, жил во время правления первых трех владык Шестой династии — Тети, Усеркара и Пиопи I".

По словам первооткрывателей, высокое социальное положение Мехтьетжу позволило ему нанять искусных мастеров для постройки гробницы, так как рельефы на фасаде выдают исключительное мастерство их создателей, а изящество линий и тонкость лепки соперничают с лучшими рельефами других высокопоставленных сановников.