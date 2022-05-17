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3 часа назад

Спектакль “Цветы для Элджернона” покажут на бесплатном онлайн-фестивале

Партнерский материал

Постановка по известному научно-фантастическому рассказу Дэниела Киза будет показана 22 мая в рамках международного театрального фестиваля Onlife IDEA Fest. Главную роль исполнит Алексей Штырбул, Молдова.

“Цветы для Элджернона” покажут на онлайн-фестивале
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Делает ли высокий интеллект человека счастливым? Главный герой Чарли – умственно отсталый мужчина, который соглашается на экспериментальную операцию на мозге.

Опыт прошел успешно, со временем Чарли становится умнее окружающих и обгоняет в развитии авторов эксперимента. Но от какой отметки на шкале IQ начинается счастье?

После окончания спектакля начнется его обсуждение. Зрители смогут не только бесплатно посмотреть спектакль, но и задать вопросы режиссеру или актеру, а также высказать свое мнение об увиденном.

Спектакль начнется в 19 часов и будет играться вживую.

Получить билет можно на сайте фестиваля.

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