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1 час назад

Группа «Таймсквер» выступит с концертами в Москве и Санкт-Петербурге

Партнерский материал

«Таймсквер» - молодая альтернативная группа, успевшая покорить сердца многих меломанов, сыграет свои лучшие хиты и свежий материал на двух больших сольных концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Мощный саунд, острые и глубокие тексты, бьющие прямо в цель, незабываемые голос и харизма — всё это «Таймсквер».

«Таймсквер» выступит с концертами в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В 2015 году они, как вихрь, ворвались в мир современной альтернативной музыки и изменили привычный порядок вещей. Творчество «Таймсквер» – калейдоскоп чувств и эмоций. В песнях этого молодого и дерзкого коллектива страсть, агрессия и страх превращаются в музыкальное путешествие, полное экспериментов и неожиданных открытий. Музыканты не боятся экспериментов, и сотрудничают с исполнителями разных направлений – от хип-хопа до гроула и скрима – единственно верным результатом считая качественную, осмысленную музыку и лирику.

В активе группы – несколько полноценных студийных пластинок, а также выступления на местных и международных фестивалях, среди которых «Metro on Stage», «Алые Паруса», «Puma Music Fest» и «Рок-Иммунитет».

Большие площадки или камерные залы – на каждом выступлении музыканты отправляют в зал столь мощный энергетический заряд, не оставляя слушателей равнодушными. Красочные видеоинсталляции и концептуальное шоу превращают при этом каждый концерт в незабываемый перформанс.

«Таймсквер» постоянно расширяют географию своих выступлений и покоряют всё новые вершины. Откройте ваши сердца и почувствуйте их неукротимую энергетику 22 мая в Санкт-Петербурге («Акакао») и 29 мая в Москве («Урбан»).

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