«Ночь музеев 2022» в Москве: дата проведения, куда сходить

В 2022 году акция «Ночь музеев» в Москве пройдет 21 мая. В этот вечер и практически до самого утра можно посетить различные выставки, экспозиции, театры, а также принять участие в мастер-классах и перфомансах. Большинство мероприятий в рамках акции проводятся для посетителей совершенно бесплатно, однако предварительно необходимо пройти регистрацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тема «Ночи музеев» в 2022 году – «Точка отсчета». Акция проходит в рамках года культурного наследия народов России и народного искусства. В материале вы узнаете о самых необычных и интересных мероприятиях, которые будут проведены 21 мая.

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Мультимедиа Арт Музей

Мультимедиа Арт Музей в Москве приготовил для посетителей офлайн- и онлайн-программу. Так, днем будет работать творческая мастерская для детей, а также сотрудники музея проведут обзорные экскурсии по биеннале «Искусство будущего». Кроме этого, посетителей ждет научно-практическая конференция «Регулирование авторского права в музыкальной деятельности, турнир по пинг-понгу среди любителей с призами, показ фильмов и DJ-сеты от STUDIO 21. А онлайн-программа начнется в 21:00 – все желающие смогут увидеть две новые киноленты студентов Школы Родченко «Как живут молодые художники» и «Сложенное втрое». Также онлайн-посетителей ждет виртуальная экскурсия по биеннале «Искусство будущего».

Бесплатно, необходима предварительная регистрация.

Адрес: улица Остоженка, д. 16

Усадьба Кусково

Днем 21 мая в Кусково можно будет посетить экскурсии по архитектурно-парковому ансамблю, побывать на выставке-акции под открытым небом «Стекло и керамика в старинном парке» при участии современных художников, а также на концерте классической музыки. Ночью же всех желающих ждут концерт Молодежной филармонии и несколько викторин на знание истории Кусково.

Бесплатно, необходима предварительная регистрация.

Адрес: улица Юности, д. 2

Музей кино

vdnh.ru

Днем на площадке перед Музеем кино посетителей ждет развлекательная программа, которая включает в себя викторину на знание русских народных сказок, а также различные подвижные игры и забавы. В самом же музее пройдет показ сказок для детей, презентация книги об искусстве костюмов в известных советских кинолентах. А ближе к вечеру начнется программа кинопоказов от учащихся киношколы имени МакГаффина. Кроме этого, в музее можно посетить тематические экскурсии, которые познакомят с историей отечественного кинематографа.

Бесплатно, необходима предварительная регистрация. Экскурсионное обслуживание платное.

Адрес: проспект Мира, д. 119, павильон № 36

Арт-пространство «Бункер 703»

bunker703.ru

Выставка, приуроченная к акции «Ночь музеев» откроется на глубине 42 метров под землей 20 мая. Она будет посвящена защите мирного населения во время войны. Посетители смогут узнать, куда бежать по сигналу тревоги, где находятся убежища для обычных граждан, как распознать применение оружия массового поражения и многое другое. Также все желающие смогут увидеть основные помещения бывшего секретного бункера, просмотреть уникальные архивные материалы о подземных спецобъектах, а также примерить костюм химзащиты и измерить уровень радиации. В период с 20 по 22 мая экскурсии проводиться не будут.

Посещение платное, в период с 20 по 22 мая цена будет снижена в два раза. Предварительная запись не требуется.

Адрес: 2-й Новокузнецкий переулок, д. 14, строение 1

Пушкинский музей

wikimedia.org

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина смогут посетить экскурсии по основной экспозиции главного здания, которые проведут участники молодежных программ Пушкинский.Youth. Также в рамках акции «Ночь музеев» пройдет экскурсия глухого экскурсовода Светланы Бобковой «Живопись Франции XVII – начала XIX веков» на жестовом языке. Параллельный перевод будет осуществлять Ирина Гинзберг. Кроме этого, все желающие смогут посетить выставку «Между землей и небом» и экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. А вход на выставку «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия» исключительно по платным билетам.

Бесплатно, необходима предварительная регистрация.