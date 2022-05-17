Из-за чего возникла Большая голубая дыра

Вообще-то голубых дыр в природе больше, чем одна. Но самая большая по площади расположена у берегов Белиза — в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. "Рамблер" рассказывает, как появилось это чудо природы.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Диаметр большой голубой дыры составляет 318 метров, она считается самый крупной в природе. А вот глубина относительно небольшая — 124 метра. Самой глубокой из известных является Драконовая дыра в Южно-Китайском море. Она уходит в глубь на 301 метр.

Голубыми дырами ученые называют карстовые воронки в морях. Если смотреть сверху, вода в этих воронках гораздо темнее, чем вокруг них. Это объясняется их глубиной — чем глубже воронка, тем темнее будет вода.

Своим появлением они обязаны ледниковому периоду. Тогда уровень мирового океана был на сто метров ниже чем сейчас. На свободных от воды пространствах формировались известковые пещеры. Когда ледниковый период завершился, они оказались затоплены водой, под давлением воды их своды разрушились и образовались вот такие воронки.