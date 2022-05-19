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1 час назад

В египетском храме Хнума нашли цветные фрески

Lenta.ru

Археологи из Института древних ближневосточных исследований Тюбингенского университета и Министерства туризма и древностей Египта нашли в храме Хнума хорошо сохранившиеся цветные фрески с изображением богини-стервятника Нехбет и богини-змеи Уаджит. Об этом сообщает Phys.org.

В египетском храме Хнума нашли цветные фрески
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Храм Хнума располагается в Исне, в 60 километрах к югу от Луксора. Начиная с 2018 года под слоем грязи и копоти ученые обнаружили 46 рельефных изображений: барельефов, картин и надписей. Большую часть потолков и восемь колонн удалось очистить и законсервировать.

Ранее специалисты из Техасского университета в Остине и их американские коллеги из Скидморского колледжа нашли самый древний календарь майя, возраст которого насчитывает более двух тысяч лет. В нем заметили глиф, который обозначает день «Семи оленей» (один из 260 дней священного года Тональпоуалли).

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