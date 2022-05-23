Музеи Москвы для детей: топ-10 самых интересных мест

Чаще всего родители задумываются о том, чем занять ребенка, когда начинаются каникулы. Действительно сидеть все время дома — неплохой досуг для уставшего взрослого, но для ребенка такой формат совершенно не подходит. Ведь детям интересно все новое. Идеальный выход — гулять по нескучным музеям. «Рамблер» рассказывает, какие музеи понравятся и взрослым, и детям.

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Экспериментаниум

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Это не просто музей, а целый научно-развлекательный центр. Здесь собрано более 300 различных экспонатов, которые помогают детям лучше узнать, как устроен окружающий мир. Законы физики еще никогда не были такими захватывающими. Ведь прямо на месте можно увидеть, как они работают. При этом дети могут сами проводить опыты и научные эксперименты в разных областях: оптика, акустика, магнетизм, механика, электроэнергетика — многое другое.

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Можно записаться на индивидуальную или групповую программу. Самый подходящий возраст — от 6 до 14 лет. Также есть бесплатные занятия, на которых детям рассказывают о правилах дорожного движения и об экологии. А еще здесь каждый день показывают кино: осмотреть можно фильмы об устройстве вселенной, жизни на отдалённых планетах, а также космосе.

Московский планетарий

Московский планетарий ждет гостей каждый день кроме вторника. Здесь будут рады и взрослым, и детям. Во-первых, само здание — это памятник архитектуры, во-вторых, внутри совершенно непередаваемая атмосфера, сюда захочется вернуться не раз. На подземном уровне действует экспозиция, предназначенная специально для детей, — звездное небо в миниатюре. Также регулярно проводятся сеансы в 4D-кинотеатре.

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В музее можно узнать об истории освоения космоса, становлению, развитию московского планетария, рассмотреть телескопы и астрономические приборы. Для детей также предусмотрены циклы занятий в офлайн- и онлайн-форматах.

Музей космонавтики

Музей открыт на протяжении сорока лет и все это время продолжает оставаться интересным и популярным у детей и взрослых. Здесь можно узнать все о космосе, рассмотреть технику, скафандры, личные вещи космонавтов, тренажеры. Для ребенка можно взять экскурсию, они выстроены с учетом постоянных экспозиций. Дети в возрасте от 8 до 15 лет могут позаниматься в «Инженерном центре». Также есть программа для дошкольников, им показывают постоянные экспозиции, а в конце вручают «дипломы космонавтов». Для групповых экскурсий предусмотрен «космический обед» из блюд, которые едят в космосе.

Дарвиновский музей

Здесь есть специальные занятия для самых маленьких, рассчитанные на детей от трех лет. А вообще музей сам себя позиционирует как семейный, где каждый найдет для себя что-то интересной. Для дошкольников разработана программа — «Дошкольная академия» — с которой посещение музея превращается в настоящий праздник. В Дарвиновском музее экспонаты разрешено трогать руками, также детям предлагают поучаствовать в мастер-классах, интерактивах и исследовательских работах. Есть платные и бесплатные программы, на некоторые из них нужно записываться заранее.

Музей истории шоколада и какао «МИШКА»

Шоколад обожают и дети, и взрослые. И конечно, каждый захочет узнать о любимой сладости побольше. Шоколад и какое не только вкусные, но и невероятно полезные. Здесь рассказывают об уникальных свойствах этих продуктов, а еще показывают всевозможную утварь, механизмы и приспособления для производства шоколадных лакомств. После посещения музея гостям предлагают поучаствовать в дегустации шоколада, только что сошедшего с конвейера.

Музей анимации

Этот музей открыли много лет назад сотрудники студии «Союзмультфильм», хорошо известной всем жителям России и СНГ. Сначала музей кочевал по разным площадкам, а сейчас обрел постоянное место в Измайловском кремле. Здесь дети смогут узнать о самых разных способах «оживления» картинки и даже попробовать свои силы в мультипликационной мастерской. Кстати, на занятиях не делают разницы между взрослыми и детьми, все занимаются вместе. Здесь каждый сможет придумать и создать свой собственный мультфильм, стоит только захотеть.

Дом сказок «Жили-были»

Если хватит моральных сил и творческого задора в тот же день можно сходить в дом сказок «Жили-были», который также находится в Измайловском кремле. Важно помнить, что во время развлекательных программ съемка запрещена, а вот до и после снимать можно без ограничений, в том числе делать совместные фотографии со сказочными героями. Кстати, если вам тут понравится, здесь можно отмечать дни рождения и проводить другие детские праздники.

В экспозицию входят более 400 настоящих старинных кукол, предметов быта, элементов народных костюмов. Есть экскурсии, рассчитанные на двухлетних детей.

Музей автомобильных историй

Если ваш ребенок — большой фанат всевозможных транспортных средств, а вы в детстве не наигрались в машинки, то, несомненно, вам сюда. Здесь можно не только посмотреть, но и поучаствовать в гоночных заездах на действующих мини-моделях советских автомобилей. Правда к участию допускаются только дети от трех до семи лет. Машинки все-таки небольшие. Также здесь можно познакомиться с правилами дорожного движения, которые полезно знать и водителям, и пешеходам. Кроме того, здесь проходят мастер-классы, музыкальные концерты, праздники и другие мероприятия, а также можно весело отметить день рождения со всеми друзьями.

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Музей советских игровых автоматов

Однозначно стоит показать ребенку, с чего все начиналось и в какие игры играли его родители. Самым старым экспонатам более пятидесяти лет, а всего их более восьмидесяти. На входе выдают жетоны, которые позволяют поиграть в автоматы. Также здесь можно посмотреть диафильмы, научиться играть в шахматы, теннис, шашки и даже поучаствовать в спортивных турнирах.

Музей восстания машин