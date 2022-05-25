Какие города России больше всего подходят для жизни

Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Магнитогорск стали лидерами рейтинга городов России по качеству жизни. Такой результат показало исследование сотрудников Финансового университета при Правительстве РФ. "Рамблер" расскажет, где и по каким причинам лучше жить в России.

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Существует несколько рейтингов, где города России расположены по качеству жизни. Они формируются по разным критериям и могут дополнять друг друга. Один из таких рейтингов подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Рейтинг городов РФ по качеству жизни 2022

Рейтинг составлен на основе социологических исследований, которые проводились в 75 городах с населением более 250 тыс. человек.

Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Белгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Челябинск, Калининград, Казань, Тула, Симферополь и Самара.

Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Брянск, Иваново, Пермь, Калининград, Уфа, Нижний Новгород, Тверь, Владимир, Архангельск, Томск, Самара и Петрозаводск.

Состояние экологической среды – качество воздуха и воды, проблемы вывоза и утилизации отходов лучше всего в следующих городах: Владикавказ, Грозный, Владимир, Пенза, Владивосток, Курган, Тольятти, Стерлитамак, Калининград, Самара, Калуга, Севастополь, Петрозаводск, Махачкала и Ставрополь.