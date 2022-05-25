Какие города России больше всего подходят для жизни

Москва, Санкт-Петербург, Грозный и Магнитогорск стали лидерами рейтинга городов России по качеству жизни. Такой результат показало исследование сотрудников Финансового университета при Правительстве РФ. "Рамблер" расскажет, где и по каким причинам лучше жить в России.
Существует несколько рейтингов, где города России расположены по качеству жизни. Они формируются по разным критериям и могут дополнять друг друга. Один из таких рейтингов подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ.
Рейтинг составлен на основе социологических исследований, которые проводились в 75 городах с населением более 250 тыс. человек.
Особый упор исследователи сделали на те города, которые люди не хотят покидать в поисках лучшей жизни. Несмотря на рейтинг финансового благополучия, в топ вышла Махачкала, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калуга, Владикавказ, Новороссийск, Тула, Чебоксары, Орел, Владимир, Пенза, Нижний Новгород, Курск и Рязань.