Прежде, чем отправиться в лес, следует рассказать родственникам или знакомым, куда именно вы идете. В этом случае вас проще будет искать в случае непредвиденной ситуации. Планируя поход на природу, нужно позаботиться о минимальном наборе необходимых вещей. Это, как правило, зажигалка или спички, фонарик, нож, аптечка, бутылка с водой, небольшой запас еды и теплая одежда.Если неприятная ситуация случилась – вы поняли, что заблудились, нужно постараться не паниковать. Страх заставляет принимать необдуманные решения и толкает на нелогичные действия. Переведя дух вспомните об ориентирах. Хорошим подспорьем могут стать ручьи и реки, поскольку они впадают в более крупные водоемы, где есть шанс встретить людей. Часто возле рек можно найти ведущие к какой-нибудь деревне тропинки.