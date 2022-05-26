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3 часа назад

«Афиша» дарит 4 дня скидок на летние концерты и театры более чем в 80 городах России

Мира Маркина

Специальная акция позволит найти события на любой вкус и приобрести билеты по выгодным ценам.

«Афиша» дарит скидки на летние концерты и театры
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Компания «Афиша» запускает масштабную акцию «Лето со скидкой». С 26 по 29 мая 2022 года на сайте Afisha.ru можно купить билеты на летние концерты и спектакли на 20-70% дешевле.

Пользователи сервиса могут выбрать любое понравившееся мероприятие из специальной подборки «Афиши» более чем в 80 городах России.

К акции «Лето со скидкой» уже присоединились: мюзикл «Шахматы», концерты эстрадных исполнителей в Crocus City Hall, спектакли Театра на Таганке, «Школы Современной Пьесы», «Гоголь-центра», «Квартета И», мероприятия московского концертного зала «Зарядье», стендапы и сотни других событий в разных городах России. Полный список участников и расписание можно найти на сайте «Афиши».

Ранее инициатива медиасервиса ко Дню театра в марте позволила повысить интерес россиян к различным спектаклям, а также привлечь в театры новую аудиторию.

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