«Афиша» дарит скидки на летние концерты и театры

Специальная акция позволит найти события на любой вкус и приобрести билеты по выгодным ценам.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Компания «Афиша» запускает масштабную акцию «Лето со скидкой». С 26 по 29 мая 2022 года на сайте Afisha.ru можно купить билеты на летние концерты и спектакли на 20-70% дешевле.

Пользователи сервиса могут выбрать любое понравившееся мероприятие из специальной подборки «Афиши» более чем в 80 городах России.

К акции «Лето со скидкой» уже присоединились: мюзикл «Шахматы», концерты эстрадных исполнителей в Crocus City Hall, спектакли Театра на Таганке, «Школы Современной Пьесы», «Гоголь-центра», «Квартета И», мероприятия московского концертного зала «Зарядье», стендапы и сотни других событий в разных городах России. Полный список участников и расписание можно найти на сайте «Афиши».