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3 часа назад

Фестиваль стрит – арт «Граффито» в творческом квартале «Новый Вернисаж» Кремля в Измайлово 28 мая 2022 года

Партнерский материал

«Новый Вернисаж» готов к обновлению и летнему сезону!

Фестиваль стрит – арт «Граффито» в творческом квартале «Новый Вернисаж»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

28 мая 2022 года творческий квартал «Новый Вернисаж» проводит Фестиваль стрит – арт «Граффито».

«Новый Вернисаж» является частью комплекса «Кремль в Измайлово» и «Вернисаж в Измайлово», представляет собой креативный творческий кластер, созданный совместно с Flacon – X - уникальный по архитектуре, атмосфере и расположению.

Фестиваль направлен на поддержку творчества начинающих и уже профессиональных художников, развитие уличного искусства, благоустройство и художественное оформление креативного кластера, а также создание комфортной современной городской среды.

Пресс-служба

Организаторами Фестиваля выступают «Новый Вернисаж», сообщество Triple F и Workplace Fashion - Студия мастерских для дизайнеров одежды.

Программа фестиваля будет насыщенной: мастер – классы по граффити, мастер-классы по созданию волшебных палочек, колец и брелков для детей и взрослых, лекции по искусству, маркет, танцы на крыше с видом на Серебряно-Виноградный пруд, аттракцион силомер, вкусная еда и зажигательная музыка, и конечно крутые граффити и фотозоны!

Антонио Лебедев – художник, граффити - художник, сосредоточен на исследовании слияния стилей глитч и сюрреализм, где сюрреализм отвечает за расширение сверхреальности, развитие фантазийности, а глитч добавляет сбоя, глюков и ///ошибок///, проведет для гостей Фестиваля лекцию по теме «Глинч - сюрреализ».

Пресс-служба

На воркшопе по граффити от школы граффити «Гараж» вы узнаете, как правильно пользоваться баллончиком, что такое кэпы, тэги, флопы, куски и даже трафареты. Каждый желающий сможет попробовать себя в деле и оставить свой красочный след на века, но только после вдумчивой проработки скетча.

На авторском маркете от сообщества Triple F, каждый посетитель обязательно сможет найти что-то исключительное!

Участниками фестиваля станут как профессиональные стрит-арт художники, так и любители.

Наш Фестиваль окажет благоприятное влияние на развитие и популяризацию уличного искусства и его гармоничную интеграцию в городскую среду, а также на формирование положительного восприятия у широкого круга жителей города и гостей столицы.

По итогу фестиваля, жюри определит трех победителей, 1, 2, 3 место.

Дата и время проведения: 28 мая с 13.00 до 20.00 часов.

Вход свободный!

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