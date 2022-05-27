Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
2 часа назад

В Сочи откроются кинотеатры под открытым небом на пляжах

Газета.Ru

В Сочи летом 2022 года появится 16 кинотеатров под открытым небом. Площадки планируется разместить прямо на пляжах, сообщает ТАСС.

В Сочи откроются кинотеатры под открытым небом на пляжах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В этом году будут доступы 188 пляжных территорий, они сегодня полностью готовы. <…> впервые будет подготовлена комплексная программа мероприятий. <...> Также будет обеспечен бесплатный доступ к площадкам воркаута», — рассказали в администрации города.

Для Сочи это первый проект подобного формата. В администрации населенного пункта также отметили, что в этом году усилят меры безопасности на городских пляжах.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители