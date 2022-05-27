В Сочи откроются кинотеатры под открытым небом на пляжах

В Сочи летом 2022 года появится 16 кинотеатров под открытым небом. Площадки планируется разместить прямо на пляжах, сообщает ТАСС.
«В этом году будут доступы 188 пляжных территорий, они сегодня полностью готовы. <…> впервые будет подготовлена комплексная программа мероприятий. <...> Также будет обеспечен бесплатный доступ к площадкам воркаута», — рассказали в администрации города.
Для Сочи это первый проект подобного формата. В администрации населенного пункта также отметили, что в этом году усилят меры безопасности на городских пляжах.