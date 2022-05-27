Продан дом с привидениями, вдохновивший на фильм "Заклятие"

В США продали дом, который вдохновил создателей фильма "Заклятие", сообщает NDTV. Считается, что особняк известен тем, что там якобы живут привидения.
По данным СМИ, дом находится в Род-Айленде и был построен 286 лет назад. По словам прежних владельцев Дженн и Кори Хайнцен, в здании часто происходят паранормальные явления, кроме того, именно этот особняк вдохновил создателей "Заклятья" снять фильм. Пара владела домом с 2019 года, купив его за $439 тысяч. Новым хозяином недвижимости стала Жаклин Нуньес - застройщик из Бостона - заплатившая $1,2 млн.
Женщина будет использовать здание в качестве бизнеса, сдавая жилье охотникам за приведениями и исследователям паранормальных явлений. Нуньес добавила, что не боится владеть домом с такой репутацией, но пошутила, что через год, возможно, поменяет свое мнение.