Продан дом с привидениями, вдохновивший на фильм "Заклятие"

По данным СМИ, дом находится в Род-Айленде и был построен 286 лет назад. По словам прежних владельцев Дженн и Кори Хайнцен, в здании часто происходят паранормальные явления, кроме того, именно этот особняк вдохновил создателей "Заклятья" снять фильм. Пара владела домом с 2019 года, купив его за $439 тысяч. Новым хозяином недвижимости стала Жаклин Нуньес - застройщик из Бостона - заплатившая $1,2 млн.