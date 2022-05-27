Ученые обнаружили затерянные города Амазонки

Города находятся саванне Льянос-де-Мохос (Боливия). Они представляют собой множество сложных и запутанных сооружений, не похожих ни на какие ранее обнаруженные в этом регионе.

Фото: Plus-one.ru Plus-one.ru

Об открытии сообщила международная группа исследователей из Великобритании и Германии — из Немецкого археологического института, Боннского университета и Университета Эксетера.

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Они также обнаружили обширную сеть водохранилищ и дамб.

«Мы давно подозревали, что самые сложные доколумбовые общества во всем бассейне развивались в этой части боливийской Амазонки, но доказательства скрыты под пологом леса, и их трудно посетить лично», — рассказал Хосе Ириарте из Университета Эксетера.

До конца двадцатого века существовал скептицизм в отношении того, что в регионе Амазонки мог существовать кто-либо, кроме племен охотников-собирателей.

Равнины Мохос, расположенные на юго-западной окраине региона Амазонки, несколько месяцев в году затопляются во время сезона дождей, что делает их непригодными для постоянной жизни.

В последние десятилетия появились свидетельства ирригации, земляных работ, крупных городов, а также дамб и каналов, которые часто тянутся на многие мили по прямой линии через саванны. Все это говорит о плотном заселении в доиспанские времена, говорят ученые.

Чтобы узнать больше, исследователи впервые использовали бортовую лазерную технологию lidar в ходе облета региона. Они фотографировали местность с помощью лазерного сканера, прикрепленного к вертолету. Сканер передает примерно 1,5 млн лазерных импульсов в секунду. Затем растительность удаляется цифровым способом и создается цифровую модель поверхности снятого участка, которая может быть отображена в виде 3D-изображения. Таким образом были обнаружены два удивительно больших участка с рукотворными строениями.

«Протяженность с севера на юг составляет 1,5 километра, а протяженность с востока на запад — около одного километра. Таких размеров был город Бонн в семнадцатом веке», — рассказала профессор Карла Хаймес Бетанкур из Университета Бонна.

Архитектура выявленных участков состоит из ступенчатых платформ, увенчанных U-образными конструкциями, прямоугольных насыпей и конических пирамид. Похожие на дамбы тропинки и каналы соединяют отдельные поселения и указывают на тесную социальную структуру. Пока невозможно оценить, сколько там жило людей.

Исследователи уверены, что эти древние города были построены и управлялись в гармонии с природой. Строители старались сохранять окружающую среду и поддерживали ее богатое биоразнообразие. Это не мешало населению выращивать маниок и рис, передает The Daily Mail.