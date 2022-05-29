Как отметят День защиты детей в Московском зоопарке

Сделать подарок для больших панд, поучаствовать в эстафетах и викторинах и научиться правильно заботиться о животных приглашает Московский зоопарк. Специально ко Дню защиты детей для юных посетителей и их родителей там подготовили программу развлечений. В нее вошли разнообразные познавательные и спортивные мероприятия. Поучаствовать в них могут все посетители зоопарка, которые приобрели входной билет. Предварительная регистрация не требуется.

Фото: mos.ru mos.ru

Празднование начнется в 12:00 у вольера больших панд Жуи и Диндин. Там юным посетителям предложат ответить на вопросы викторины «Путешествие в Китай вместе с большой пандой». Их подготовили сотрудники Национального туристического офиса Китая в Москве. Игроки смогут проверить свои знания китайской истории и культуры и рассказать о пандах. По окончании викторины они получат памятные сувениры. Также ребята смогут поучаствовать в лотерее, опустив листы со своими ответами на вопросы в специальный барабан. Предусмотрены подарки, посвященные Китаю. Розыгрыши будут проводить раз в час: в 13:00, 14:00 и 15:00.

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В 13:00 у вольера Жуи и Диндин начнется лекция для детей старше четырех лет. Им расскажут о жизни больших панд. Посетители узнают, где обитают эти животные, чем они питаются и что необходимо делать для их охраны. Кроме того, юным гостям расскажут, как можно разнообразить досуг их собственных домашних питомцев. А в конце лекции пройдет творческое занятие по изготовлению специальных игрушек для больших панд. Это дорожные конусы, которые набивают сухим бамбуком. В него прячут любимые лакомства панд: яблоки, морковь и специальные панда-кейки. Подарки оформят гофрированной бумагой и отдадут животным.

В 14:00 посетителям предложат посмотреть, как кормят Жуи и Диндин. Сотрудник зоопарка поделится со зрителями интересными историями из жизни своих подопечных. Кроме того, у вольера с большими пандами с 12:00 до 16:00 можно будет сыграть в подвижные игры.

Параллельно с празднованиями у вольера на территории детского зоопарка с 13:00 до 14:00 пройдет концерт детских творческих коллективов. Они исполнят популярные народные композиции и авторские музыкальные произведения о детях и детстве.