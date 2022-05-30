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2 часа назад

Спектакль по произведению Цветаевой «Повесть о Сонечке» бесплатно покажут в сети

Партнерский материал

5 июня в Интернете будет показан моноспектакль «Повесть о Сонечке» - эмоциональная, звонкая, нежная и романтичная в самом высоком смысле история о любви по выдающейся прозе Марины Цветаевой. Главную роль исполнит Вера Муйович из Сербского национального театра.

«Повесть о Сонечке» бесплатно покажут в сети
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Прототип главной героини ― актриса и чтица Софья Голлидэй, с которой Цветаева познакомилась в Москве в декабре 1918 года. Женщин связала любовь и нежная дружба, которым не помешали ни тяготы революции, ни долгая разлука после: Софья, потерявшая успех в театре, отчаялась и, приняв предложение провинциального театра, покинула Москву. Повесть была написана многим позже, в эмиграции, в 1937 году во Франции, после известия о смерти подруги от рака желудка где-то в провинции.

По словам Дмитрия Быкова, это последняя большая проза Марины Цветаевой: «после этого только возвращение в Россию и потом немота. У нее уже не оставалось никаких сомнений относительно того, что она приехала на смерть. Поэтому «Повесть о Сонечке» ― это еще и завещание».

Талантливая актриса Вера Муйович прочтет захватывающие строки моноспектакля на родном языке и унесет зрителя в объятую революцией Москву, где вместе с обысками и смертельной схваткой двух режимов бушуют любовь, молодость и поэтика. Для русскоговорящего зрителя предусмотрены субтитры.

Спектакль будет показан в рамках театрального фестиваля Onlife IDEA Fest. После окончания спектакля зрители могут задать вопросы актрисе и высказать свое мнение о постановке.

Напомним, что ранее на фестивале уже были показаны спектакли по произведениям Есенина, Достоевского, Зюскинда и многих других. В фестивале приняли участие актеры из России, Армении, Азербайджана, Израиля, Казахстана.

Бесплатный билет можно получить на сайте фестиваля.

Места,Дмитрий Быков,Марина Цветаева,
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