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2 часа назад

Группа «Чиж&Co» 3 июня в «Зеленом театре» ВДНХ

Партнерский материал

Песни «Чиж&Co» ушли в народ много лет назад. Об их творчестве меломан любого возраста может смело сказать: «я угадаю эту песню с одной ноты». Они давно и без всяких сомнений признаны одной из самых успешных стадионных рок-групп.

Группа «Чиж&Co» 3 июня в «Зеленом театре» ВДНХ
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Какие бы времена и модные течения не заполняли нашу жизнь, мелодичный и даже слегка старомодный блюз-рок в исполнении «Чиж&Co» остается актуальным и на сегодняшний день. Группа неизменно собирает аншлаги по всей стране, а «Вечная молодость», «Полонез», «Перекрёсток», «О любви», «Эрогенная зона» и многие другие песни мощно и актуально звучат и на радиостанциях, и дома под гитару. Прозвучат они и под открытым небом в «Зеленом театре» ВДНХ 3 июня.

Начало в19:00 часов.

Адрес: г. Москва, «Зеленый театр» ВДНХ.

Больше информации.

Места,ВДНХ,
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