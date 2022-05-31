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1 час назад

Ученый оценил вероятность исчезновения Каспия из-за глобального потепления

ТК «Звезда»

В ближайшее время обмеление Каспийскому морю не грозит. В этом уверен замдиректора Института Океанологии РАН Петр Заявьялов, комментируя «Звезде» статью в журнале Geophysical Research Letters.

Ученый оценил вероятность исчезновения Каспия
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Опрошенные изданием эксперты полагают, что из-за глобального потепления средняя температура водоема повысилась на один градус и теперь Каспий активно испаряется, что приведет к его исчезновению.

«Этот сценарий совершенно невероятен и наши немецкие коллеги допустили не то что ошибку, но неверное предположение в расчетах. По мере обмеления Каспия, в силу его конфигурации, будет сокращаться площадь водного зеркала и, соответственно, площадь испарения. Это они не учли. Испарение они предусмотрели постоянным, что нереально. В силу того, что Каспий это глубокий водоем и у него есть обширное мелководье на севере, то сценарий с его существенным обмелением - нереалистичен. Если коротко, то Каспию ничего не грозит. Возможно на несколько метров уровень будет ходить вверх и вниз, но не более того»,

- считает ученый.

Схожие предположения в части рекордного обмеления Каспийского моря выдвигали ученые и в прошлом году. Тогда причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема также называли глобальные климатические изменения на планете.

Специалисты даже выстроили модель, в соответствии с которой повышение температуры на территории Каспийского моря в XXI веке может привести к усиленному испарению воды и сокращению площади водоема на 23%. Подобные изменения приведут к катастрофическим для природы и биоразнообразия последствиям. Кроме того, обмеление моря затронет экономическую сферу, в частности, в связи с вероятными проблемами с судоходством.

Места,РАН,
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