Ученый оценил вероятность исчезновения Каспия

«Этот сценарий совершенно невероятен и наши немецкие коллеги допустили не то что ошибку, но неверное предположение в расчетах. По мере обмеления Каспия, в силу его конфигурации, будет сокращаться площадь водного зеркала и, соответственно, площадь испарения. Это они не учли. Испарение они предусмотрели постоянным, что нереально. В силу того, что Каспий это глубокий водоем и у него есть обширное мелководье на севере, то сценарий с его существенным обмелением - нереалистичен. Если коротко, то Каспию ничего не грозит. Возможно на несколько метров уровень будет ходить вверх и вниз, но не более того»,