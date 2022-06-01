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2 часа назад

В Верхнем Услоне восстановят могилу княжны Дарьи Меншиковой

Lenta.ru

В татарстанском селе Верхний Услон восстановят могилу княжны Дарьи Меншиковой, захороненной в 1728 году. Об этом сообщает «Татар-информ».

В Верхнем Услоне восстановят могилу княжны Меншиковой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Могила появится на улице Советская, на прилегающей территории будет разбит сквер. В июне на улице проведут субботник с участием волонтеров. Инициаторами восстановления исторического памятника выступили настоятель Кизического монастыря отец Пимен (Ивентьев и историк-краевед Леонид Абрамов.

Отмечается, что в 1863 году на могиле княжны по указу правнука князя Александра Меньшикова была построена часовня, которую разрушили во времена Советского Союза.

Ранее стало известно, что старинная мечеть открылась в Верхней Балкарии после длительной реконструкции. Капитальный ремонт храма, расположенного в селе Мухол, длился более трех лет.

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