Снег выпал в Томске с наступлением лета

В Томске второй день лета удивил местных жителей необычными для этого времени года осадками: в городе выпал снег.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Горожане поделились с редакцией VSE42.Ru фотографиями неожиданного погодного явления. На кадрах видно, что снег "укрыл" землю. При этом из-под него виднеется зеленая трава.

Однако, согласно данным Гидрометцентра России, в Томске держится температура около 11°С. Ночью столбик термометра показывает +1,+3°С.