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10 минут назад

Снег выпал в Томске с наступлением лета

Vse42.ru

В Томске второй день лета удивил местных жителей необычными для этого времени года осадками: в городе выпал снег.

Снег выпал в Томске с наступлением лета
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Горожане поделились с редакцией VSE42.Ru фотографиями неожиданного погодного явления. На кадрах видно, что снег "укрыл" землю. При этом из-под него виднеется зеленая трава.

Однако, согласно данным Гидрометцентра России, в Томске держится температура около 11°С. Ночью столбик термометра показывает +1,+3°С.

Как следует из прогноза, снег может выпасть еще ночью 3 июня, после чего погода нормализуется и обретет "летний" характер.

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