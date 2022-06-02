Снег выпал в Томске с наступлением лета

В Томске второй день лета удивил местных жителей необычными для этого времени года осадками: в городе выпал снег.
Горожане поделились с редакцией VSE42.Ru фотографиями неожиданного погодного явления. На кадрах видно, что снег "укрыл" землю. При этом из-под него виднеется зеленая трава.
Однако, согласно данным Гидрометцентра России, в Томске держится температура около 11°С. Ночью столбик термометра показывает +1,+3°С.
Как следует из прогноза, снег может выпасть еще ночью 3 июня, после чего погода нормализуется и обретет "летний" характер.