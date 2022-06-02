Появился новый дизайн упаковки продукции McDonald’s

Одна из крупнейших в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга внедряет новые названия блюд и дизайн упаковок для бургеров, закусок и напитков, пишут СМИ.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Известно, что крупные надписи будут заменены на графические изображения. Так, на упаковке филе-о-фиш будут изображены морские волны, а внутри упаковки картошки-фри появятся желтые полосы, изображающие картофельные кусочки, сообщает Ura.ru.

Также отмечается, что все точки в России заработают до 31 июля, а доставку планируют запустить в течение недели после старта работы каждого ресторана.

Ранее стало известно, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's в России, название «Mc» не рассматривается, вывески с логотипом будут демонтированы.

Источник в компании сообщил, что открытие ресторана McDonald's в России под новым брендом планируется провести 12 июня, он появится в центре российской столицы.