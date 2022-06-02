Зачем фанаты Гарри Поттера посещают кладбище в Израиле

Куда только ни приводила фанатов их бескрайняя любовь. Некоторых, особенно вдохновленных сагой Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, прямо на кладбище. А зачем – расскажет “Рамблер”.
Могила 19-летнего британского капрала Гарри Поттера, служившего в Королевском полку Вустершира, долгое время оставалась незамеченной. Юноша погиб в 1939 году, в бою на Западном берегу реки Иордан возле города Хеврон. Его похоронили на кладбище близ Рамла.
Но в начале нулевых (примерно в 2005 году) ситуация изменилась. Кто-то из фанатов поттерианы обнаружил могилу полного тезки Гарри Поттера на Британском кладбище и она превратилась в место паломничества. Фанаты саги стали осаждать памятник, с удовольствием фотографироваться с надгробием, чтобы отчетливо было видно известное всему миру имя.
Смотритель кладбища Ибрахим Хури сначала не понял, почему могила молодого солдата стала вызывать такой колоссальный интерес. Он обратился с вопросами к посетителям, и фанаты просветили его, рассказав в красках и лицах о культовой серии книг и фильмах.
Местный совет Рамла вовсе включил могилу Гарри Поттера в официальный список туристических достопримечательностей. Представитель мэра города раскрыл, что из-за повышенного интереса к этому месту, мэрия решила выяснить историю жизни и гибели Гарри.
Единственными, кто совершенно не оценил возросшую популярность места захоронения Гарри Поттера, стали его вполне реальные родственники. Семья неоднократно жаловалась на то, что на могилу юноши все время приходят посторонние люди. Брат Гарри Поттера, Кэн Поттер, кстати поделился, что никогда не видел фильма, с героем которого ассоциируют его родственника.