Зачем фанаты Гарри Поттера посещают кладбище в Израиле

Куда только ни приводила фанатов их бескрайняя любовь. Некоторых, особенно вдохновленных сагой Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, прямо на кладбище. А зачем – расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Могила 19-летнего британского капрала Гарри Поттера, служившего в Королевском полку Вустершира, долгое время оставалась незамеченной. Юноша погиб в 1939 году, в бою на Западном берегу реки Иордан возле города Хеврон. Его похоронили на кладбище близ Рамла.

Но в начале нулевых (примерно в 2005 году) ситуация изменилась. Кто-то из фанатов поттерианы обнаружил могилу полного тезки Гарри Поттера на Британском кладбище и она превратилась в место паломничества. Фанаты саги стали осаждать памятник, с удовольствием фотографироваться с надгробием, чтобы отчетливо было видно известное всему миру имя.

Смотритель кладбища Ибрахим Хури сначала не понял, почему могила молодого солдата стала вызывать такой колоссальный интерес. Он обратился с вопросами к посетителям, и фанаты просветили его, рассказав в красках и лицах о культовой серии книг и фильмах.

Местный совет Рамла вовсе включил могилу Гарри Поттера в официальный список туристических достопримечательностей. Представитель мэра города раскрыл, что из-за повышенного интереса к этому месту, мэрия решила выяснить историю жизни и гибели Гарри.