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23 минуты назад

Жанна Агузарова 4 июня в «Зеленом театре» ВДНХ

Партнерский материал

Жанна Агузарова – артист космического масштаба, не нуждающийся в представлении.

Жанна Агузарова 4 июня в «Зеленом театре» ВДНХ
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Ее талант и харизма - неоспоримы. А песенный каталог безграничен и неисчерпаем как вселенная. «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Ленинградский рок-н-ролл», «Будь со мной», «Над тобою ярко горит звезда», «Путешествие», «Счастливая любовь», «Мне хорошо рядом с тобой» - этот список можно продолжать бесконечно.

4 июня «Зеленый театр» ВДНХ примет на своей посадочной площадке всю мощь этой неординарной личности. В программе – все золотые хиты, шлягеры «Русского альбома» и, конечно же, новые песни. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!

Начало в 19:00 часов.

Адрес: г. Москва, «Зеленый театр» ВДНХ.

Больше информации.

Места,ВДНХ,
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