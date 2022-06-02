Жанна Агузарова 4 июня в «Зеленом театре» ВДНХ

Ее талант и харизма - неоспоримы. А песенный каталог безграничен и неисчерпаем как вселенная. «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Ленинградский рок-н-ролл», «Будь со мной», «Над тобою ярко горит звезда», «Путешествие», «Счастливая любовь», «Мне хорошо рядом с тобой» - этот список можно продолжать бесконечно.

4 июня «Зеленый театр» ВДНХ примет на своей посадочной площадке всю мощь этой неординарной личности. В программе – все золотые хиты, шлягеры «Русского альбома» и, конечно же, новые песни. Королева русского рок-н-ролла, икона стиля и обладательница одного из самых ярких голосов в истории российской музыки вот уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов. Есть контакт!