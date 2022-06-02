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3 часа назад

Вячеслав Бутусов с лучшими песнями «Nautilus Pompilius» 4 июня в «Главклубе»

Партнерский материал

Распустив занимавшую его на протяжении 16 лет группу «Ю-Питер», Вячеслав Бутусов незамедлительно пообещал нечто «грандиозное» по случаю 35-летия «Nautilus Pompilius», в итоге сдержав обещание: ожидания поклонников «Наутилуса» оправдали и юбилейная концертная программа «Гудбай, Америка!», и одноименный альбом авторемейков в исполнении Бутусова и его новой группы, впоследствии получившей название «Орден Славы».

Вячеслав Бутусов с лучшими песнями «Nautilus Pompilius»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Активная история «Nautilus Pompilius» закончилась четверть века назад, но классики русского рока продолжают напоминать о себе: на 2022 год запланирован старт серии «Авторизованная коллекция» - исправленных, дополненных и нарядных переизданий всех альбомов «Нау» на виниле. Само собой, не забывает Бутусов прославившую его группу и на концертах: в московском «Главклубе» прозвучат самые популярные песни «Наутилуса» разных лет.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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