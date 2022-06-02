Вячеслав Бутусов с лучшими песнями «Nautilus Pompilius»

Распустив занимавшую его на протяжении 16 лет группу «Ю-Питер», Вячеслав Бутусов незамедлительно пообещал нечто «грандиозное» по случаю 35-летия «Nautilus Pompilius», в итоге сдержав обещание: ожидания поклонников «Наутилуса» оправдали и юбилейная концертная программа «Гудбай, Америка!», и одноименный альбом авторемейков в исполнении Бутусова и его новой группы, впоследствии получившей название «Орден Славы».

Активная история «Nautilus Pompilius» закончилась четверть века назад, но классики русского рока продолжают напоминать о себе: на 2022 год запланирован старт серии «Авторизованная коллекция» - исправленных, дополненных и нарядных переизданий всех альбомов «Нау» на виниле. Само собой, не забывает Бутусов прославившую его группу и на концертах: в московском «Главклубе» прозвучат самые популярные песни «Наутилуса» разных лет.